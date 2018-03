Horia GEORGESCU: George MAIOR m-a sfătuit să nu DEMISIONEZ din fruntea ANI

Fostul șef al ANI, Horia Georgescu, a declarat luni seara la TVR, că va vorbi despre relația cu directorul SRI, George Maior, va vorbi în fața Comisiei parlamentare de control al SRI.





Iată câteva dintre afirmațiile lui Horia Georgescu, condamnat recent la patru ani de închisoare în prima instanță, în dosarul ANRP:

- Am înțeles de ce am fost arestat în acea zi, pentru că a doua zi era de serviciu domnul judecător Șelaru. La distribuția aleatorie se blochează, pentru a se face distribuția dosarelor la instanța care trebuie.

- Am avut momente, din ianuarie 2015, când am simțit că ceva nu este în regulă și am vrut să demisionez. Au fost câțiva șefi de instituții, printre care George Maior, care mi-au spus că nu e momentul politic să demisionez.

- Admit că este posibil să fi fost folosit în anumite cauze.

- Am discutat cu Maior despre situația mea după ce demisionase din SRI.

- Eu am inițiat semnarea unui protocol cu SRI pentru a mări capacitatea de lucru a ANI. Protocolul nu s-a născut în CSAT pentru că nu era necesar.

Pagina 1 din 1