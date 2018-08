EXCLUSIV EvZ! Fostul șef al ANI, Horia Georgescu rupe tăcerea! Ce roluri aveau cu adevărat George Maior și Florian Coldea în ecuația puterii și ce planuri aveau fiecare cu România

Horia Georgescu era una dintre cele mai apreciate personalități publice în perioada 2008 – 2015, când a fost, pe rând, Secretar General și Președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI). I se prevestea o carieră impresionantă, iar numele lui a fost trecut inclusiv pe lista scurtă a comisarilor europeni.





În România prezidată de Victor Ponta, el ar fi trebuit să fi e ministru al Justiției în Guvernul Maior. Câștigarea alegerilor de către Klaus Iohannis a echivalat cu scoaterea lui din jocurile puterii, cu un dosar penal marca DNA. Astăzi, Horia Georgescu a decis să rupă tăcerea într-un interviu pentru Evenimentul zilei și să dezvăluie o parte din jocurile de culise, despre care s-a vorbit foarte puțin până acum.

Evenimentul Zilei: Ce face Horia Georgescu astăzi?

Horia Georgescu: Horia Georgescu așteaptă să își încheie afacerile judiciare, să incheie acest capitol infam din viața lui și să-și vadă mai departe de familie și carieră.

- Cine v-a făcut dosarele, despre care mai mulți specialiști spun că ar fi cam slăbuțe și care vă opresc să intrați acum în politică?

- „Slăbuțe” este un termen elegant. Ele nu au o bază legală, dar s-au făcut. S-a dictat o condamanare în primă instanță de către o judecătoare cunoscută că find o unealtă, care ulterior a fost dată afară de la Curtea de Apel București și s-a transferat la CSM, la Relațîi cu Publicul. Această judecătoare, Ana Maria Trancă, este cunoscută în sistemul judiciar că luând decizii care dau dreptate exclusiv procurorilor, indiferent dacă probatoriul a demonstrat o nevinovăție clară. În plus, este foarte ciudat, ca să nu zic altceva, că un judecător de la Curtea de apel București – practic, „anticamera” Înaltei Curți de Casație și Justiție - , în plină ascensiune profesională, să opteze pentru detașarea pe o funcție de execuție la CSM unde soluționează petiții. Seamănă cu o extracție prin care o mâna nevăzută încearcă să ii protejeze un comportament ilegal care nu are ce căuta în magistratură. Eu cred că lucrurile se vor termină cu bine, pentru că nu am făcut absolut nimic. Acuzația a fost fabricată iar spectacolul mediatic creat - o mascaradă. De altfel, în expertiză dispusă de instanță s-a statuat că prejudiciul este zero iar declarațiile martorilor au consemnat o conduită legală fără echivoc în ceea ce privește activitatea mea din cadrul ANRP.

Au vrut să-i arate lui Klaus Iohannis că el este de vină

- Până la urmă cine a vrut să vă îngroape? Cu nume și prenume.

- Cred că a fost vorba mai degrabă despre o conspirație, o cabală a unor oameni puternici din sistem, care din dorința de a-și conserva poziția pe durata tranziției de putere, după câștigarea alegerilor de catre Klaus Iohannis, au optat pentru un scenariu de a servi pe tavă noilor puternici ai zilei un țap ispășitor, pentru a-și acoperi propriile acțiuni reprobabile sau poate cu un puternic caracter ilegal.

- Adică ei au făcut anumite lucruri împotriva lui Klaus Iohannis și apoi au dat vina pe dumneavoastră. Au vrut să-i arate lui Klaus Iohannis că dvs. sunteți de vină. Este corect?

- Da. Sunt convins că așa s-a întâmplat. Nu numai Președintelui ales, ci și altora.

- Mai sunt la putere oamenii aceia?

- Cred că au încă o anumită putere de influență asupra unor vectori pe care îi pot controla sau cărora le promit diverse pentru a-i controla. Părerea mea certă este că astăzi vând iluzii și oricine ține cont de ei face o mare greșeală.

- S-a spus la un moment dat că vizați funcția de comisar european sau ministru al Justiției și că ați purtat niște negocieri. Cum au stat lucrurile de fapt?

- În momentul în care România avea opțiunea desemnării pentru un nou mandat de comisar european, am fost, într-adevăr, luat în calcul pentru două portofolii: unul pentru Justiție și unul pentru Afaceri Instituționale, care automat însemna și un post de vicepreședinte în cadrul Comisiei Europene. La acel moment, am avut discuții cu președintele Traian Băsescu, cu Victor Ponta și cu George Maior, cu alti actori instituționali, precum și cu reprezentanți ai ambasadelor sau cu alte oficialități în diverse vizite externe pe care leam efectuat. Am discutat totul transparent. Nu a fost nimic ocult la mijloc. Opțiunea era una oficială. Acum, eu nu știu dacă am stârnit gelozii instituționale sau dorințe de răzbunare prin asta. Ulterior, a fost nominalizată Corina Crețu, deoarece Victor Ponta si Traian Basescu mi-au spus că președintele Junker dorește mai multe femei în cabinetul său, pentru a asigura un echilibru.

Coldea vs. Maior. Cine a fost mai puternic

Evenimentul Zilei: Coldea pe cine a susținut în ecuația puterii?

Horia Georgescu: Nu știu pe cine a susținut. Eu am avut o relație instituțională normală cu el. Nici apropiată, nici depărtată. În parametri normali. Asta a fost perceptia mea. Dacă domnia sa a acționat altfel, aceste lucruri se vor afla mai devreme sau mai târziu.

- Să revenim la Maior premier și dvs. ministru al Justiției în Guvern. Cu sprijinul cui?

- Victor Ponta si Gabriel Oprea îl susțineau pe George Maior pentru functia de premier. Era singura optiune pe masă în eventualitatea in care Victor Ponta castiga alegerile. De altfel, cei trei sunt foarte buni prieteni.

- Dar Laura Codruța Kovesi cu cine este prietenă?

- Aș putea să vă spun ca este sau a fost prietenă cu toti si cu nimeni

- Cine credeți că a fost sau este cel mai toxic personaj de pe scena politică?

- Nu se poate da un răspuns simplu acestei ecuații. Sfera politică s-a întrepătruns cu sfera instituţională . Trebuie să ne uităm în primul rând la toți actorii care dețineau toată informația. Ar trebui sa fie intrebați dacă au folosit pârghii instituţionale pentru un avantaj personal, pentru a influenţa jocul politic sau pentru a obţine influenţă. Din punctul meu de vedere, aşa cum am perceput eu lucrurile, unul din actorii care deţinea imaginea de ansamblu şi asupra tuturor părţilor aflate în jocul de putere era George Maior.

- Mai mult decât Florian Coldea?

- Vedeți dumneavoastră, toată lumea spune Florian Coldea, Florian Coldea. Totuși, George Maior era cel care avea toată decizia de care avea nevoie și putea să-și ia atâta putere câtă dorea. În plus, mi se pare josnic să dai vina pe subalterni. Înseamnă că fie eşti incompetent, fie nu eşti în stare să ocupi o funcţie de asemenea rang sau te derobezi de responsabilitate în mod intenţionat practicând un joc abil. Toți ceilalți actori din sistem aveau o viziune fragmentată a informației, compartimentată. Fiecare știa bucăți iar, dacă era suficient de inteligent, poate reuşea să pună lucrurile cap la cap. Dar, până la urmă, cel care se afla la capătul lanțului trofic și avea toată informația era George Maior.

