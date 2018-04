Horia Georgescu AJUNGE DIN NOU în Comisia de control al SRI. Manda ANUNȚĂ DEZVĂLUIRI FĂRĂ PRECEDENT. „Va veni cu PROBE”

Șeful Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, a vorbite despre audierile care urmează să aibă loc în zilele următoare. Senatorul PSD a explicat că, în primă fază, va avea loc o întâlnire cu, fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), Horia Georgescu.





Comisia parlamentară pentru controlul activităţii Serviciului Român de Informaţii urmează să îl audieze joi pe Horia Georgescu, conform lui Manda, care adaugă faptul că vor avea loc noi dezvăluiri ale fostului director ANI.

„Mâine (joi - n.r.) dimineaţă, la ora 11.00, vom avea o şedinţă de comisiei. O să avem audierea lui Horia Georgescu. Sunt câteva lucruri pe care vrem să le lămurim, sunt neconcordanţe între declaraţiile făcute de domnul Maior la audiere şi de Horia Georgescu. Inclusiv după audierea dlui Maior, dl Horia Georgescu a apărut în spaţiul public şi făcut o serie de afirmaţii şi declaraţii în plus. Am avut o discuţie cu domnia sa, a confirmat că va veni mâine", a precizat miercuri, la Parlament, Claudiu Manda, potrivit agerpres.ro.

El a adăugat că Horia Georgescu a spus că „va veni cu probe şi va susţine lucruri pe care nu le-a mai spus până acum în faţa comisiei".

La mijlocul lunii martie, înainte de o audiere în cadrul Comisiei conduse de Manda, Horia Georgescu spunea că fostul șef al SRI, George Maior, îl sfătuise, în urmă cu mai mulți ani, să nu demisioneze de la șefia ANI.

„Am avut momente, din ianuarie 2015, când am simțit că ceva nu este în regulă și am vrut să demisionez. Au fost câțiva șefi de instituții, printre care George Maior, care mi-au spus că nu e momentul politic să demisionez. Am discutat cu Maior despre situația mea după ce demisionase din SRI”, a dezvăluit Horia Georgescu, într-o emisiune difuzată de TVR.

Pagina 1 din 1