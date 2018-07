Horia Georgescu: Reacţie cu privire la ABUZUL în SERVICIU şi modul greşit de interpretare a Codului Penal

Fostul şef al ANI, Horia Georgescu, a comentat despre modificarea Codului Penal, punând practic o întrebare celor care-l cunosc dar şi celor normali la cap: dacă el ar fi putut merge în şedinţe cu gândul să prejudicieze statul fără vreun folos, fără să cunoască pe cel care beneficia de despăgubiri şi să afle despre toate acestea după OPT ani?! Şi cere totodată, în postarea sa, să ne gândim la aceste interpretări aberante ale Codului Penal.





Horia Georgescu:"Am și eu un gând referitor la modificarea codului penal privind abuzul în serviciu: are cineva normal la cap impresia (din cei care mă cunosc direct sau indirect, formal sau informal) că eu, în calitate de membru în comisia ANRP, consilier al ministrului justiției la acea vreme și secretar general al ANI, mergeam în ședințe cu gândul să prejudiciez sau să accept producerea unui prejudiciu adus statului fără să am nici un folos/beneficiu/interes sau fără să cunosc vreo persoană care beneficia de despăgubiri și de care am auzit doar în momentul arestării mele, opt ani mai târziu? Este o întrebare retorică, ca să ne gândim o clipă cum s-a ajuns la aceste interpretări aberante ale Codului Penal și la acțiuni represive fără temei", a scris Horia Georgescu pe contul personal de socializare.

