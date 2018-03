HANDBAL. CSM București, ÎNVINSĂ în Rusia, de Rostov. Antrenoarea „tigroaicelor” ar putea fi CONCEDIATĂ

CSM București a pierdut, scor 24-25, partida disputată, sâmbătă, în deplasare, cu Rostov, în Grupele Principale ale Ligii Campionilor.





CSM București a încheiat cu o înfrângere evoluția din Grupele Principale ale Ligii Campionilor. Sâmbătă, la Rostov, campioana României a cedat la limită, scor 24-25 (12-9). Marcatoarele „tigroaicelor” au fost: Neagu 6 goluri, Mehmedovici (5), Jurtovici (4), Gullden (3), Manea (3), Niombla (1), Hagman (1) și Frafjord (1). CSM s-a calificat în sferturile de finală de pe poziția a 3-a, iar antrenoarea Helle Thomsen ar putea fi demisă de conducerea CSM-ului.

„Din păcate, partea a doua a început foarte prost. Nu am acţionat cum trebuie deciziilor luate de Rostov. Continuă pasa proastă a unor decizii venite de pe bancă. Nu e o tragedie, nu s-a schimbat nimic, dar este păcat că nu am reacţionat cum trebuie la schimbările rusoaicelor. Trebuie să luăm măsurile care se impun. A fost clar o schimbare faţă de tot ce am jucat până acum, dar primele minute din repriza a doua nu au fost ce trebuia. Sper ca la Bucureşti să obţinem victoria la diferența necesară cu Metz pentru liniştea din retur”, a spus Bogdan Vasiliu, președintele secției de handbal de la CSM, pentru Telekom Sport.

