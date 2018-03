Halep, pusă pe picioare cu ajutorul unui psiholog sportiv

Simona Halep va reveni în circuitul WTA din nou ca număr 1 mondial, după încă o rocadă cu daneza Caroline Wozniacki (locul 2 WTA). În această noapte, constănțeanca va debuta împotriva cehoaicei Kristyna Pliskova (77 WTA), în turul al doilea al întrecerii Premier Mandatory de la Indian Wells.

Din nou probleme?

Halep, campioana acestui turneu în 2015, va intra din nou pe teren, după accidentarea suferită la Australian Open, tot cea care i-a provocat abandonul la Doha, o lună mai târziu, deși se calificase în semifinale. Dar, „Simo” pare că este sceptică și în ceea ce privește condiția ei fizică la Indian Wells. Chiar și după acestă pauză competițională, românca are încă dureri. „Vreau să joc și să văd cum va rezista piciorul”, a spus Halep, potrivit sport360.com.

„Am lucrat cu cineva pentru a fi mai bună”

Recent, Halep le-a răspuns jurnaliștilor peste Ocean și despre experiența petrecută în cadrul ședințelor cu un psiholog sportiv. Simona a apelat la un astfel de remediu, mai ales după ce a pierdut finala de la Melbourne din acest an, a treia de turneu major din carieră, după cele de la Roland Garros (2014 și 2017). „Câte săptămâni au trecut de la acel meci? (n.r.- pierdută contra Carolinei Wozniacki). Pot spune că acum miam revenit. A fost greu, ca anul trecut la Roland Garros.

M-am recuperat mai greu din punct de vedere emoțional după aceste meciuri. Mereu caut perfecțiunea, dar în același timp știu că nu există. Este puțin ciudat. Dar am lucrat cu cineva pentru a fi mai bună cu mine, pentru a înțelege că nu pot fi perfectă mereu și că e nevoie de timp.

Mă descurc bine și probabil de aceea am ajuns numărul 1. Am învățat că sunt capabilă să fac lucruri mărețe. Mereu am visat să ajung pe locul 1, dar niciodată nu am crezut 100% că pot face asta. După ce am reușit, a fost o eliberare. Mi-a dat putere să merg mai departe, să fac lucrurile mai bine. Acum cred că orice este posibil și că pot face orice”, a mărturisit Halep, conform sursei citate.

Sharapova și Bouchard, OUT

Maria Sharapova și Eugenie Bouchard par a fi jucătoare ale căror nume au un impact puternic, dar nu și din punct de vedere al evoluțiilor actuale de pe teren. Rusoaica (41 WTA) și canadianca (116 WTA) s-au văzut eliminate la Indian Wells încă din primul tur. Sharapova a cedat cu 4-6, 4-6 în fața japonezei Naomi Osaka (77 WTA), în vreme ce Bouchard, beneficiară a unui wild-card, s-a înclinat în fața unei jucătoare venite din calificări, americanca Sachia Vickery (100 WTA), cu scorul de 3-6, 4-6. „E frustrant când pierzi asemenea meciuri, dar e parte din procesul de revenire și eu știu asta”, a declarat Sharapova.