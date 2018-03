Halep, LOVITĂ CU MINGEA de Serena Williams, într-un meci amical | FOTO

Simona Halep, numărul 1 mondial, a jucat în noaptea de marţi spre miercuri un meci organizat în scop caritabil. În timpul partidei, românca a fost din greșeală ținta americancei Serenei Williams.





Serena Williams a lovit-o pe constănțeancă cu mingea, în timpul unui meci organizat în scop caritabil la Miami. Rapid, fostul lider WTA a realizat greșeala pe care a făcut-o, cerându-i imediat scuze Simonei.

În ciuda acestui eveniment, cele două tenismene au reușit să adune bani pentru copiii cu autism. Fondurile strânse în cadrul „Miami All Star Tennis for Charity” au fost direcționate către organizația care a susținut competiția „Tennis With the Stars”. Halep a mai evoluat și alături de antrenorul, Darren Cahill, în timp ce Serena a făcut echipă cu Francis Tiafoe. Apoi, românca a făcut tandem cu Tiafoe, iar americanca cu australianul Nick Kyrgios.

