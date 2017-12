Halep L-A DESFIINŢAT pe Tudose după o REMARCĂ NEPOTRIVITĂ a acestuia: „Nu mi-a placut că…”

Prim-ministrul României, Mihai Tudose, a primit replica din partea Simonei Halep - prima tenismana din România numarul 1 WTA – în contextul dezbaterilor despre plafonarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului.





„Si, mai in gluma, mai in serios, radeam cu cativa colegi: Doamn'e, hai sa schimbam legea pana cand nu se apuca sau nu incolteste foarte serios ideea cuiva sa ramana gravida sa faca un copil si ma refer la Simona Halep, fiindca veniturile pe ultimul an au fost destul de mari, de importante, cateva milioane de euro si va trebui sa-i dam 85% din venituri”, a declarat Tudose recent, înainte ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, să plafoneze indemnizaţiile pentru creşterea copilului.

Halep n-a rămas datoare şi a precizat pentru Digi Sport: „Sincer, pe moment nu mi-a placut ca am fost inclusa in acest discurs. Nu cred ca as avea nevoie de banii statului ca sa-mi cresc copilul.

Nici pana acum nu am primit ceva pentru sport ca sa ajung aici unde am ajuns, iar eu am avut foarte multe greutati. Pot sa-i spun sa stea linistit, e ok, n-o sa iau atatia bani de la stat. Toata lumea trebuie tratata la fel, indiferent de situatia financiara.”

