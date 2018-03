Halep a surprins după triumful din „sferturile” Indian Wells: „Nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat”

Românca, locul 1 mondial, s-a calificat, astăzi, în penultimul act al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA).





UPDATE: Constănțeanca a reușit să o îvningă pe croata Petra Martici (Croația/51 WTA) în trei seturi, scor 6-4,6-7 (5), 6-3. „A fost foarte greu să joc astăzi din cauza vântului, dar şi din cauza stilului de joc al Petra-ei. Nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat! Am fost puţin frustrată din cauza vântului, mingea se mişca mereu. Am refuzat să pierd şi am luptat până la final”, a declarat românca, prima semifinalistă de la Indian Wells 2018. Constănțeanca a reușit, ieri, să se impună în „optimi”, în fața lui Qiang Wang (China), scor 7-5, 6-1.

Mai departe, în „careul de ași” al turneului, românca va da peste câștigătoarea meciului dintre Naomi Osaka (Japonia/44 WTA) și Karolina Pliskova (Cehia/5 WTA).

