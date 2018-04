ÎŞI VINDE VILA. Povestea lui Crin Halaicu, primarul-politician care a făcut bani cu PSD pentru PNL

Imaginile cu interiorul imensei vile din Mogoșoaia, scoasă la vânzare de proprietarul ei, Crin Halaicu, au uluit milioane de români. Fostul primar liberal al Bucureștiului din perioada 1992-1996, primul edil ales prin vot după Revoluție, vrea pe căsoiul de circa o mie de metri pătrați, mobilat, plus un hectar de teren cu deschidere la lac (ponton și tot ce implică), două piscine și teren de tenis, o sumă amețitoare: 6 milioane de euro! Atât a vrut și în 2017, când EVZ i-a prezentat vila scoasă la vânzare. Mulți se întreabă cine este și cum a făcut avere acest Halaicu. Iată-i povestea!





Eu i-am văzut domeniul la începutul anilor 90, când terenul de la Mogoșoaia era doar o pârloagă împrejmuită de un gard. Cu greu am reușit să ajung acolo și să fac o poză, fiindcă nu exista decât un drumeag de nisip cu pietriș. Era o exclusivitate. Am publicat atunci fotografia în Evenimentul zilei. Primarul PSD de atunci al comunei din marginea Bucureștiului a dat pământ multor politicieni, din dorința de a atrage acolo dezvoltatori imobiliari – spunea el. Crin Halaicu, pe atunci primarul PNL al Capitalei, a primit și el ceva mai mult decât un hectar de teren. L-a împrejmuit, dar nu a făcut nimic pe el mulți ani după ce a devenit proprietar. Locuitorii Mogoșoaiei, însă, dacă-i întrebai unde are teren sau casă primarul de la București îți ziceau din prima: „A, strada lui Crin/ sau Halaicu ? Uite, acolo-i!”. Și acum tot strada Crinului/Halaicu se numește.

Casele și căsniciile fostului primar al Capitalei

Când a luat terenul din Mogoșoaia, Crin Halaicu era căsătorit cu prima soție, fostă educatoare. Locuiau într-un bloc vechi de pe șoseaua Kiseleff, împreună cu băiețelul, Andrei. Până la sfârșitul mandatului din iunie 1996, primarul Capitalei a divorțat brusc, fiind îndrăgostit teribil de o polițistă. Fotografia lui Carmen, ofițer la Departamentul Economic din IGP, a fost publicată în exclusivitate, în 1995, tot de Evenimentul zilei, atunci când toată lumea se întreba cine va fi a doua doamnă Halaicu. Tânăra a părăsit poliția și s-a alăturat, ulterior, afacerilor soțului.

Prima casă impozantă pe care au achiziționat-o Crin și Carmen Halaicu a fost așa-zisul „Conac de la Izvorani”. Aveau o firmă de construcții și se ocupau și de imobiliare. Conacul l-au cumpărat cu un milion de dolari (n.r. - consemnare din presa vremii) de la moștenitorii unui fost primar liberal al Bucureștiului, Alexandru Donescu, și l-au refăcut aproape din temelii.

Crin Halaicu, într-un interviu acordat în 2011 ziarului Jurnalul Național, povestește despre vila de la Mogoșoaia, ridicată după ce a vândut conacul: „Am proiectat-o integral după o poză făcută în Normandia. Nu aveam planuri, ci doar o imagine de la o fațadă”.

Legat de aceste două proprietăți, o informație interesantă am găsit-o pe site-ul flux24.ro. Aici, indirect, apare în scenă și DNA, cu dosarul șpăgii date de S.O. Vîntu liberalului Bogdan Olteanu. „Ionuţ Eftimie, turnătorul la DNA al fostului viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, a cumpărat, la scurt timp după ce susține că i-ar fi dat acestuia un milion de euro, Conacul de la Izvorani de la fostul primar liberal al Capitalei, Crin Halaicu, cu două milioane de euro”, scrie site-ul citat.

Căsnicia cu Carmen, în timpul căreia s-au născut un băiat și o fată, a durat 15 ani. Timp de 10 ani au locuit în vila din Mogoșoaia. În 2010, cei doi soți au divorțat, copiii încă minori rămânând în grija mamei. Astăzi, ei au 19 ani, respectiv 15 ani, fiica.

Despre cea de-a treia căsătorie a lui Crin Halaicu (66 de ani), extrem de discretă, a scris, anul trecut, site-ul stirikanald.ro, care a prezentat și unica fotografie cu noul cuplu. Pe tânăra doamnă Halaicu o cheamă Nicole și lucrează în marketing.

Afacerile unui fost primar de București, ajuns milionar în euro

Azi, după ce lumea a văzut interioarele vilei de la Mogoșoaia, fotografii publicate de Robert Turcescu pe facebook și preluate de televiziuni, se întreabă de unde a avut atâția bani Crin Halaicu, un politician retras de pe prima scenă. Românii mai tineri sunt curioși să afle ce afaceri a făcut fostul primar, despre care nu s-a auzit că ar avea vreun dosar la DNA sau la alt Parchet.

Intrând în politică în 1990, despre liberalul Crin Halaicu s-a tot scris în ziarele vremii. Era un inginer constructor care susținea că se pricepe la organizare și că e capabil să reconstruiască și o capitală. A început din sectorul 5, unde a fost vicepreședinte al PNL între 1990 și 1992. Nu a ieșit cu nimic în evidență, iar din acest motiv pentru bucureșteni a fost o adevărată surpriză nominalizarea lui, din partea CDR (n.r. - coaliție care cuprindea partidele istorice), pentru fotoliul de primar general. A câștigat alegerile în fața lui Cazimir Ionescu, candidatul FSN, partid condus de Ion Iliescu.

Crin Halaicu era de atunci om de afaceri, legile statului permiteau. De multe ori a declarat că firmele lui nu au făcut afaceri cu primăria, că nu a vrut să fie bănuit de interese, dar că și-a făcut mulți dușmani, chiar și din rândul colegilor de partid sau dintre prieteni. Cu aceștia din urmă, mărturisea că a avut „divergențe legate de cașcaval”, adică de banii care ar fi ieșit din diverse contracte cu Primăria Capitalei. Cu toate acestea, Crin Halaicu a fost acuzat în presă că ar fi fost la originea unor mari tunuri din administrație.

Contractul cu firma Dalli a lui Dorin Cocoș, căreia i s-au dat toate parcările Bucureștiului, este una dintre afacerile controversate. Apoi, afacerile cu bordurile din granit datând din anii 1920 și scoase din ordinul primarului, despre cum s-au închiriat spațiile comerciale ale ICL Alimentara sau alte întreprinderi ale statului comunist, spații care aparțineau administrației locale la acea vreme, despre contracte privind repartizări de apartamente în Centrul Civic.

Despre „afacerea bordurilor”, când primarul Halaicu a cumpărat o mașină de lustruit, rămasă inutilă și căreia i s-a pierdut urma, este de reținut explicația liberalului pentru a înțelege amploarea inițiativei. „Bordurile au rămas în inventar. Chiar nu știu ce s-a întâmplat cu ele după plecarea mea de la primărie. Bordurile din granit sunt rare și prețioase; pe vremuri ele se făceau manual. Acestea erau însă ciobite, știrbite, era nevoie să fie reduse în dimensiuni și trebuia făcut ceva cu ele, eventual puse la loc”, declara Crin Halaicu în 2011.

