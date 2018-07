În cartea de istorie, un singur rând trebuie scris despre guvernul Dăncilă: Guvernul Gafeurilor. Editorial de Andreea Udrea

Guvernul actual are nu mai puțin de 27 de miniștri. Și cireașa de pe tort, premierul Viorica Dăncilă. Dintre aceștia, cam 10 sunt specialiști în gafe, alți 10 sunt niște iluștri necunoscuți, vreo 4 sunt executanții perfecți și despre alți 4 nu poți spune nici de rău, nici de bine.





Știați, de exemplu, că Nicolae Burnete este ministrul Cercetării și Inovării? Ați auzit de Petre Bogdan Cojocaru, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale? Sau de Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului? Nici eu. Dar, de departe, verbul care descrie cel mai bine guvernul Dăncilă este „a gafa”. Și așa cred că trebuie să rămână în istoria tristă a României guvernul Dăncilă: Guvernul Gafeurilor. Există o anumită armonie între Viorica Dăncilă și cel puțin 10 dintre miniștrii ei (în fine, ai lui Liviu Dragnea), în sensul că aceștia sunt exact după chipul și asemănarea premierului.

Dovezile:

De fiecare dată când deschide gura, Dăncilă mai comite o gafă. Și face de râs România cu fiecare ocazie. Este foarte greu să faci un bilanț complet: imediat ce mi-aș termina textul, Dăncilă sigur ar mai comite o gafă. Și se „perfecționează”: pe zi ce trece, gafele sunt din ce în ce mai grave. Nu mai vorbim de greșeli de exprimare, de stângăcii, ci efectiv nu știe pe ce lume se află: a reușit, în Podgorica, să spună că e în Pristina. Doamna Dăncilă are un competitor serios: Petre Daea. Nu mă refer la iubirea sa pentru oi, dar să compari incinerarea porcilor cu tragedia de la Auschwitz e de neînchipuit. Se vede că Viorica Dăncilă e prietenă cu Carmen Dan. Mai ales când ministrul de Interne scrie pe Facebook sau se află în videoconferințe cu prefecții, atunci când întreabă dacă autorităţile din Buzău au verificat situaţia la Întorsura Buzăului. Localitate care se află, de fapt, în Covasna.

Eugen Teodorovici, despre o diplomă primită de la Academia Națională de Informații: „Am o diplomă de master sau ce este el, curs postuniversitar, unde nu am fost nici măcar o dată. (…)Mi s-a dat, da, pur şi simplu. (...) Probabil că merit”.

Vicepremierul Grațiela Gavrilescu : „Construcţia de autostrăzi, care în paranteză fie spus, ne-ar fi utile pentru ca toată creşterea economică s-o punem în operă, închid paranteza. Este că mi-am pus întrebarea şi bine aţi spus în raport, de ce oare noi nu? Am luat conceptul anti-corupție şi l-am transformat în ce? In repercutarea dezvoltării”.

Tocmai ministrul Educației, Valentin Popa: dezacorduri între subiect și predicat, cuvinte stâlcite: „Am ajuns ziua în care să tai pamblica”, „celelante probleme ale elevilor”, „practic le sunt în acest moment interzise accesul la o astfel de finanțare”, „avem resursă umană foarte bine pregătită, care au aplicat și au avut proiecte de cercetare”.

