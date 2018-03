Maior şi GUVERNUL USL. Un fost MINISTRU intervine în SCANDALUL Ponta-Dragnea. Liderul PSD „are perfectă DREPTATE”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a vorbit, marţi, despre implicarea serviciilor în numirea unor personaje-cheie, pe vremea guvernului USL. Într-un context deja foarte tensionat dintre liderul PSD şi fostul premier Victor Ponta, declaraţiile lui Dragnea au stârnit un val de discuţii în jurul numirilor în funcţie de la acea vreme. Ultimul act al acestui scandal îl aduce pe scenă chiar pe unul din actorii implicaţi în guvernul USL, Liviu Pop.





Senatorul social-democrat a declarat miercuri că nu SRI l-a propulsat în Guvernul USL din 2012, ci un coleg care ocupa funcţie de conducere în PSD, potrivit agerpres.ro.

„Nu m-a pus SRI acolo. M-a pus un coleg de-al meu din partid, care m-a sunat, mi-a dat timp de gândire 24 de ore pentru a intra în Guvern. Acel coleg din partid era cu funcţie de conducere în PSD la vremea respectivă. Am vorbit şi cu domnul Ponta, şi cu domnul Dragnea înainte de a spune <> şi de a intra în Guvernul USL din 2012”, a precizat Liviu Pop, întrebat, la Parlament, despre modul în care a ajuns ministru la acel moment, în contextul declaraţiilor făcute de Liviu Dragnea potrivit cărora Guvernul USL din 2012 s-a constituit în baza unei liste propuse de fostul şef al SRI George Maior.

Întrebat dacă el crede că afirmaţiile lui Dragnea nu corespund adevărului, Liviu Pop a răspuns că liderul PSD „are perfectă dreptate în tot ceea ce spune vizavi de constituirea Guvernului”.

„Am văzut declaraţia domnului preşedinte Liviu Dragnea, tot ceea ce s-a întâmplat în constituirea Guvernului. Eu nu am avut decât o parte din informaţii, acele discuţii telefonice şi întâlniri pe care le-am avut cu conducerea partidului după aceste discuţii telefonice, dar ca perioadă de timp şi ca interval, punându-le una peste alta, domnul Liviu Dragnea are perfectă dreptate în tot ceea ce spune vizavi de constituirea Guvernului”, a precizat senatorul PSD.

Totodată, întrebat dacă Guvernul Ponta s-a format într-un cerc restrâns de oameni din care ar fi putut face parte şi George Maior sau a fost format în urma unei discuţii în forurile statutare ale coaliţiei, Liviu Pop a spus că el a fost votat în Comitetul Executiv al PSD.

„Eu ştiu că am fost votat în Comitetul Executiv, am fost propus în Comitetul Executiv al PSD, am avut o discuţie de principiu cu Dragnea şi cu Ponta, am cerut şi eu timp de gândire 24 de ore, m-am consultat cu colegii mei din mişcarea sindicală”, a mai spus senatorul social-democrat.

