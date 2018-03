Gușă a devoalat MOTIVUL pentru care, în 2009, Vântu a dormit o noapte în mașină. „Era înconjurată de polițiști...” DEZVĂLUIRI INCREDIBILE!

Cozmin Gușă a răspuns, într-o intervenție telefonică la B1 TV, acuzațiilor aduse de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu cu privire la preluarea "ilegală" a Realității TV. Acționarul actual al Realității a declarat că Vântu a prezentat doar "jumătăți de adevăr" și lucrurile sunt mult mai complicate.





„De fapt, SOV nu doar că și-a luat banii de la Maricel Păcuraru și a semnat contractul prin care actul de trustee semnat de Gușă în Cipru devenea nul, dar le-a vândut și lui Schwartzenberg și actualilor proprietari ceva ce nu-i mai aparținea la acel moment pentru că îi vânduse deja lui Liviu Luca. Toate aceste lucruri se află pe masa procurorilor DNA în dosarul Codruț Marta”, a precizat Cozmin Gușă.

Vântu, ACUZAȚII EXTREME pentru partenerii săi de afaceri. Alte ținte: Băsescu, Ponta, Oprea, DNA și SRI. „Băsescu trebuia distrus”

Ce a făcut SOV când s-a speriat că va fi arestat...

Astfel, Cozmin Gușă a rememorat, în acest context, și un episod puțin cunoscut din 2009, când SOV s-a speriat că va fi arestat și a dormit o noapte în mașină. La acel moment, Gușă l-a asigurat că SUA, partenerul strategic al României, nu ar permite ca un patron de presă important să fie arestat în pline alegeri prezidențiale, potrivit realitatea.net.

"Vreau să spun un lucru legat de Statele Unite, pe care văd că Vântu le tot persiflează și are o atitudine superioară față de acest subiect. În 2009, înaintea turului 2, Vântu trebuia să fie arestat, s-a dus către casă și casa lui era înconjurată de polițiști. A dormit o noapte fără telefoane în mașină prin oraș și dimineața mă suna repetat de pe un alt număr la care eu nu răspundeam. În final mi-a dat și un SMS, l-am identificat, era pe lângă sediul PSD, am intrat în mașină la el, era foarte speriat, mi-a povestit o scenă cu Băsescu și Blaga care i-au înconjurat casa, de aceea nu a dormit acasă în acea noapte și că urma să fie arestat. I am explicat: Nu poți să fii arestat pentru că ești patron de media și chiar Statele Unite, la care face el referire azi, sunt foarte intersate de niște alegeri libere. Mai departe nu o să povestesc, însă el știe că a doua zi nu a fost arestat și s-a putut duce acasă să se bărbierească liniștit tocmai pentru că SUA e un partener strategic important pentru noi și a văzut că a fost așa cum i-am spus eu", a povestit Gușă.

Jurnalista Sorina Matei l-a întrebat pe Cozmin Gușă dacă el l-a dus pe Mircea Geoană în Rusia, decizie care s-a dovedit nefastă pentru candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2009. Consultantul politic a explicat că vizita lui Geoană în Rusia s-a făcut "în totală clandestinitate", fără ca el, în calitatea de stateg al campaniei lui Geoană, să fie informat. "A fost o greșeală care l-a discreditat pe Geoană în ochii tuturor", este de părere Gușă:

"Și eu și Vântu am aflat din presă (de vizita lui Geoană în Rusia - n.r). Aia a fost o mare greșeală pentru Geoană. După informațiile mele, din ocoșenia și slaba pregătire politică a lui Geoană, a acceptat o vizită în Rusia fără să ne spună niciunuia, cel puțin mie care eram strategul campaniei. S-a suit în avion, cu Mazare și Nicușor Constantinescu, pe relația lor, și s-a întâlnit cu consilierul unui consilier de-al lui Putin. Asta după ce eu am facut o vizită în Rusia, documentată de presă. Eu m-am dus în 2009 la Casa Albă, am discutat cu consilierul lui Obama despre candidatura lui Geoană și despre dorința lui Băsescu de a frauda alegerile. Am anunțat că, în virtutea proiectului geostrategic, mă voi duce și în Rusia să anunț despre intențiile posibilului viitor președinte Geoană. M-am întâlnit cu președintele Senatului în Rusia, lucru despre care Geoană știa, toată lumea știa, americanii știau...După asta, Geoană, încăpățânându-se, în totală clandestinitate, a făcut acea vizită de baroni, discreditându-se practic în ochii tuturor", a lămurit Gușă lucrurile.

