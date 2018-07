GROAZĂ și DISPERARE pentru o ROMÂNCĂ din Italia. E REVOLTĂTOR ce i s-a ÎNTÂMPLAT într-un SPITAL. Cel care TREBUIA s-o ÎNGRIJEASCĂ e AGRESORUL!

Joi, anchetatorii italieni l-au idenltificat pe asistentul medical de la un spital particular din Italia acuzat că a violat o pacientă româncă în vârstă de 55 de ani.





Joi, anchetatorii italieni l-au idenltificat pe asistentul medical de la un spital particular din Italia acuzat că a violat o pacientă româncă în vârstă de 55 de ani.

Bărbatul, căsătorit și tată a doi copii, va fi audiat vineri, după care anchetatorii vor decide dacă îl vor aresta. Până atunci, asistentul a fost suspendat și urmează să fie concediat.

Românca Lenuța T., de 55 de ani, s-a internat la o clinică privată din Agropoli pentru mai multe teste medicale. Povestește că asistentul medical a văzut-o prima dată în timp ce făcea niste radiografii, apoi a început să o hărțuiască.

”M-a văzut făcând o radiografie, mi-a vorbit, dar nu l-am băgat în seamă. Când am ajuns în salon am constatat că televizorul nu funcționa. A venit el și a început să probeze telecomanda, iar după mai multe încercări a reușit, i-am mulțumit și a plecat. A început să mă sune la telefon, să îmi spună că sunt o femeie frumoasă. I-am cerut să mă lase în pace, că nu mă interesează”, povestește femeia.

Femeia a spus că a fost violată în baia salonului în care era internată

”M-a chemat să îmi arate ceva: ”Vino, trebuie să îți arăt ceva, aici” – mi-a spus. Odată intrată în baie a închis ușa și a început să se dezbrace. M-a blocat și m-a forțat să am un raport sexual cu el. Plângeam, dar el a continuat până când am văzut că începusem să pierd sânge. A terminat, a curățat în urma lui și a plecat. Eram șocată”, a povestit Lenuța.

Femeia a spus că după câteva ore bărbatul s-a întors și a vrut să o violeze din nou, însă, până la urmă, a constrâns-o pe Lenuța să îl atingă în zona intimă

Femeia a povestit că a anunțat conducerea spitalului despre incident, iar o doctoriță i-a spus că violatorul va fi concediat, însă i s-a cerut să nu anunțe autoritățile.

”A doua zi dimineață trebuia să fac alte teste medicale, dar eu nu mai puteam rămâne în clinica respectivă. Am decis să plec și m-am dus la secția de urgență din Agropoli, acolo am spus tot ce s-a întâmplat și ei au sunat pe carabinierii și ambulanța care m-a dus la spitalul din Vallo della Lucania. Am făcut toate investigațiile și s-a constatat violența sexuală. În clinica unde am fost violată doar o doctoriță mi-a cerut să nu denunț la carabinieri, toți ceilalți m-au îndemnat să o fac. Și așa am făcut: le-am spus carabinierilor totul”, a declarat femeia pentru presa din Italia.

Cazul a fost preluat de procurori, iar pe data de 12 iulie a fost făcută identificarea autorului.

Pagina 1 din 1