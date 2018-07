Grindeanu intervine în scandalul societății de transport de la Timișoara

Fostul premier Sorin Grindeanu a reacționat, luni, într-o postare publică pe pagina sa de Facebook în scandalul izbucnit la Societatea de Transport Public Timișoara. Amintim că directorul, liberalul Sorin Supuran, a fost demis de către colegii săi de partid care fac parte din consiliul de administrație, după ce acesta a descoperit și pius la zid toate ilegalitășțile prin care se sifonau bani publici.





”Scandalul produs la Societatea de Transport Public din Timișoara este încă o dovadă că administrația Robu nu are nici cea mai mică legătură cu interesul cetățenilor, ci este un conglomerat de interese și incompetență crasă. Execuția în stil bolșevic a proaspătului director al STPT, Sorin Supuran, care era plecat din țară când a fost demis, pare o reglare de conturi între grupările din PNL Timiș. Nimic altceva. De mai bine de un an, nu am mai avut poziţii publice legate de politică, am evitat orice temă care putea lăsa loc de interpretări, însă de această dată e nevoie de clarificări, pentru că situaţia de la STPT implică o latură politică foarte consistentă şi un act administrativ extrem de important”, a susținut Grindeanu. Fostul prim ministru i-a cerut lui Sorin Supuran ” în calitate de timișorean și fost viceprimar, îi solicit directorului demis să clarifice câteva subiecte importante, cum ar fi situația tramvaielor Armonia (pentru care s-au plătit milioane de euro, dar se strică în fiecare zi), stadiul „afacerii” Vaporetto (despre aceste vaporaşe se spune că sunt făcute cu piese second-hand), care este valoarea subvenției acordate de municipalitate către STPT (întârzierile la plata subvenţiilor au creat mari probleme şi au dus STPT în pragul falimentului), mai exact să elucideze misterele unei demiteri neanunţate şi surprinzătoare. Sorin Supuran deţine toate aceste informaţii, a fost pus la curent cu situaţia societăţii în scurtul său mandat, iar la preluarea funcţiei a declarat că doreşte să mucească în folosul timişorenilor. Acum, are şansa să le spună timişorenilor care este situaţia reală şi cum se cheltuie banul public”. Sorin Grindeanu și-a exprimat surprinderea față de „reacţia târzie pe marginea acestui subiect din partea PSD și liniştea totală a USR, la fel cum cel puțin curios este dezinteresul parlamentarilor de Timiș, cu excepția unui singur deputat social-democrat, care a reacționat public pe această temă”, a notat Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

