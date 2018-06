Au greșit, au plătit, dar încotro o apucă?

Zeci de mii de deținuți sunt consiliați, îndrumați și pregătiți pentru reintegrare socială de puțin peste 500 de consilieri de probațiune. Comparativ cu anul 2014, numărul delicvenților minori s-a dublat. În aceeași perioadă, numărul deținuților cu studii superioare a ajuns la 8.000. De multe ori, consilierii de probațiune reușesc să recupereze pentru societate acești oameni. Rata de eșec este sub 4%. Psihologul Tudorel Butoi crede că penitenciarele nu ar trebui să fi e în subordinea Ministerului Justiției.





Psihologii serviciului proba țiune din Capitală au avut de-aface cu un caz aparte. Tehnica inspectorului, răbdarea și încrederea au fost lucrurile care l-au ghidat. Spunem că este un caz aparte pentru că, în momentul în care a ajuns în fața inspectorului de probațiune omul era la un nivel psihic foarte scăzut.

Pus la zid de toată lumea, de presă, de colegii de muncă, pentru un gest, și-a pierdut tot, în doar câteva zile. Și-a pierdut serviciul bine plătit (n.red. - era angajat la o bancă din Capitală), și-a pierdut soția și fiul.

A fost arestat și condamnat la doi ani cu suspendare pentru un gest. Nu spunem care, pentru că în era tehnologiei, pe Google, îl puteți identifica foarte ușor. Acest om, Nicu s-a prezentat într-o zi, împins de decizia instanței, în fața ofițerului de probațiune. În ochii lui nu se putea citi decât dezamăgirea. Psihologul totodată și inspector de probațiune în schimb a văzut potențialul. Ieri, a venit la Serviciul de Probațiune neîmpins de nimeni. S-a angajat la o societate importantă și totul a reintrat pe făgașul normal. Venise să îi anunțe pe inspectorii de probațiune că s-a recăsătorit cu fosta soție și acum așteaptă un copil, tot băiat. Viața lui a recăpătat sens.

Penitenciare supraaglomerate

De la începutul anului și până în aprilie 2018, 1.288 de deținuți au ieșit la termen devansat, iar instanțele au aprobat ca 4.931 de deținuți să fie liberați condiționat mai devreme, în baza acestei legi.

În aprilie 2018, 88 dintre cei liberați în baza acestei legi se întorseseră deja în pușcărie. Prin aplicarea acestei legi, numărul deținuților a scăzut de la aproximativ 27.000 în 2017, la 22.000 în aprilie 2018. Totuși, supraaglomerarea persistă: gradul de ocupare al pușcăriilor este acum de 121%, față de ianuarie 2017, când era de 145%. Cei mai mulți beneficiari ai acestei legi au fost condamnații pentru furt și tâlhărie.

Serviciul de probațiune subdimensionat

Conform Direcției Naționale de Probațiune - cea care trebuie să se ocupe de reintegrarea socială a foștilor deținuți care se liberează anticipat -, numărul deținuților minori aproape s-a dublat față de anul 2014 (erau 338 de minori) iar în 2016 erau 633. „Volumul de activitate al serviciilor de probațiune a crescut simțitor ajungând la 90.546, în creștere față de 2016 când s-au înregistrat 70.781”, se arată în răspunsul Direcției de Probațiune la solicitarea EvZ. Toate acestea s-au realizat cu doar 561 de consilieri de probațiune, adică 161 de dosare per consilier, pe an. „Într-o primă etapă, apreciem că este absolut necesară ocuparea tuturor celor 384 de posturi vacante de la nivelul serviciilor de probațiune. Dintre acestea, o parte vor fi ocupate de personal administrativ (125), iar o parte de persoane care vor exercita funcția de consilier de probațiune (259)”, se mai arată în document.

Povestea mulatrului Cristi

Un alt caz fericit a fost cel al lui Cristi. Mama, româncă și tatăl din Republica Centraficană. A venit din Africa când avea doar 10 ani, după ce mama a divorțat iar tatăl său a rămas acolo. Fiind mulatru a atras atenția imediat în cartier. A intrat într-un cerc de prieteni mai mult pentru că avea bani. Criza economică însă a lăsat-o pe mama lui fără bani. Pentru a își putea păstra prietenii a început să fure. Bunurile le vindea iar cu banii obținuți se distra cu prietenii. Avea 16 ani când a ajuns în fața judecătorului. Polițiștii îi probaseră opt furturi, nu de foarte mare valoare. A fost introdus în echipa de fotbal a serviciului și a început să capete încredere în el. „Judecătorul m-a ascultat și m-a înteles. Procurorul în schimb din hoț nu mă scotea. Am fost condamnat la măsură educativă. După șase luni de zile inspectorul m-a convins că nu prietenii sunt cei mai importanți ci eu ca individ. Ceea ce fac eu poate aduce un plus sau un minus societății. Azi am trecut pe aici să îi salut, să le mulțumesc pentru tot și să le spun că muncesc în Anglia, iar spre sfârșitul anului mă voi căsători”, ne-a spus Cristi.

