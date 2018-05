Grapini a SĂRIT la GÂTUL lui Macron, în Strasbourg! Reacția președintelui Franței. VIDEO

Europarlamentarul român Maria Grapini i-a spus președintelui Franței, Emmanuel Macron, prezent într-o dezbatere despre viitorul Europei care a avut loc pe 17 aprilie în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, că este arogant atunci când spune că Franța și Germania trebuie să fie „o putere peste celelalte state”. Macron nu a contrazis-o pe Grapini.





Context: Emmanuel Macron i-a propus în luna martie cancelarului german Angela Merkel, pe care a primit-o la Palatul Elysée, să stabilească „o foaie de drum clară şi ambițioasă până în iunie” în vederea unei refondări a Uniunii Europene (UE). Planul vine pe fondul filosofiei lui Macron despre dezvoltarea Europei. „ Europa are deja mai multe viteze, deci să nu ne fie frică să o spunem! Să mergem către această diferențiere. Niciun stat nu trebuie să le impiedice pe celelalte să meargă mai repede și mai departe. Ideea că cei care vor mai puțin îi pot bloca pe ceilalți este o erezie ”, a spus Macron, anul trecut, la Universitatea Sorbona. ” Trebuie să mergem înainte cu cei care vor să avanseze şi să nu fim ţinuţi pe loc de statele care îşi doresc un progres mai lent ”, a mai afirmat preşedintele francez, tot anul trecut, în faţa a peste 200 de ambasadori

„Sunteți pro-european, sunt și eu pro-europeană și vă felicit pentru ceea ce ați spus aici, însă v-ați contrazis într-un lucru și aș vrea să-mi răspundeți, poate clarificați. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să avem o democrație autoritară, ci să avem autoritatea democrației. E foarte important acest lucru. Însă nu credeți că declarațiile dumneavoastră legate de faptul că Franța și Germania trebuie să fie nucleul dur și să conducă și această aroganță de a fi o putere peste celelalte state nu duce la euro-scepticism? Cum să convingem noi, cetățenii din țara mea, din România, că sunt egali la masa negocierilor, dacă dumneavoastră ați declarat că vreți o Europă cu două viteze, că vreți să fie două state care să fie mai state decât celelalte? Cum să facem să reformăm Europa despre care dumneavoastră ați vorbit, dacă vreți această discrepanță între statele membre?", i-a spus Maria Grapini lui Emmanuel Macron, în dezbaterea de la Strasbourg.

Macron i-a răspuns europarlamentarului român că Europa a avansat prin „ambiția" celor mai puternici.

„Există deja o Europă cu mai multe viteze, există Europa euro-ului, Europa schengen-ului, există deja, de fapt, o europă cu mai multe viteze, sau putem spune că Europa are mai multe viteze. Dar sarcina pe care o avem noi este sa nu declaram aceste cluburi ca fiind ferm inchise si sa nu dedidem ca noi suntem arbitrari in felul in care vrem sa ii primim pe unii in aceste cercuri sau nu. Ca sa avansam in Europa, trebuie insa ca cei mai puternici, cei mai ambițioși să avanseze, așa a avansat Europa întotdeauna. Dacă Europa ar fi așteptat întotdeauna după tot clubul, îmi cer iertare să vă spun, nu ați fi aici. Europa s-a născut din ambiția unora care au luat câteodată riscuri nebune și care au urmărit aceste riscuri", a spus președintele francez.

