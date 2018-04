Jacob Grandstaff: „SUA a tratat ROMÂNIA ca pe o COLONIE”. Activitatea lui GEORGE SOROS din țara noastră

Jacob Grandstaff, un jurnalist american, a scris pe site-ul său o analiză amănunțită legată de George Soros și activitatea acestuia în România.





Autorul, Jacob Grandstaff este vorbitor de limba română și s-a dovedit a fi un fin cunoscător al vieții politice românești, argumentând fiecare afirmație făcută.

„Jacob, lumea te cunoaște doar după articolele din seria „Soros in Romania”, publicate pentru Capital Research Center. Spune-ne ceva mai multe despre tine”, a spus reporterul de la target="_blank">Activenews, fiind față în față cu însuși autorul articolului legat de Soros și activitatea lui din România.

„Am intrat la Facultate cu gândul de a mă specializa în istorie și apoi am devenit masterand în cadrul Universității North Alabama. Apoi am avut ocazia de a mă muta la Washington pentru a lua parte la cursurile organizate de National Journalism Center (Centrul Național pentru Jurnalism, NJC, – o organizație specializată în pregătirea studenților pentru meseria de jurnalist, la care a conferențiat chiar actualul vicepreședinte al SUA, Mike Pence – n.r.). Așa că am întrerupt cursurile de master – pe care intenționez să le finalizez – și m-am mutat la Washington. Cei de la NJC m-au plasat în cadrul think-thank-ului Capital Research Center și am lucrat timp de opt luni alături de această organizație”, a răspuns acesta.

„Ce te-a făcut să scrii despre România? Am văzut că ai locuit la noi în țară pentru o perioadă. Această experiență a avut ceva de-a face cu decizia ta?” „Am văzut că spre diferență de Ungaria și Polonia, acolo unde există o opoziție serioasă la Soroș și la centralismul european, în România nu este cazul. Și m-am gândit că trebuie să existe o influență masivă a ONG-urilor pentru ca asta să se întâmple. În ceea ce privește cealaltă întrebare, da, am stat patru ani în România . Un prieten de familie l-a rugat pe tata să vină să-l ajute cu o tabără pe care o organiza acolo în anii ’90 și așa am ajuns. Dacă nu aș fi trăit în România, nu aș fi putut să recunosc articolul despre Soroș de care ziceam, și care era scris în românește. Și evident, nici nu aș fi scris despre asta, a mai autorul. Faci niște afirmații dure. Problema e că dacă le spunem noi, ca români, vom fi acuzați că suntem „unelte rusești”, a mai agăugat reporterul. „Cine, cine zice asta? Păi mass-media corporatistă, politicieni, lideri de opinie care se recomandă a fi pro-occidentali. Dacă ești conservator, tradiționalist sau naționalist român, riști să te trezești cu eticheta de „colaborator al Rusiei”, ceea ce este aberant, pentru că naționalismul românesc este are o doză mare de anti-rusism, bazată pe ocupația Basarabiei și pe introducerea comunismului după al doilea război. Nu pot să-mi imaginez că pot exista oameni care gândesc așa. Dar pentru cei care o fac, le recomand o frază spusă de Obama, poate cea mai reușită și motivul pentru care a fost reales președinte în 2012”, a mai agăigat Grandstaff.

