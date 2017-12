Goana după Grammy. Obiectiv românesc ambiţios

Câţiva români au fost nominalizaţi de-a lungul istoriei la Premiile Grammy (n.r. echivalentul Premiilor Oscar), iar până în prezent doar doi conaţionali l-au câştigat. Conform statisticilor de specialitate, Christian Badea a câştigat un Premiu Grammy în 1985, pentru opera „Antoniu si Cleopatra” de Samuel Barber, iar pianistul Marian Petrescu şi-a adjudecat un Grammy în anul 2009 datorită interpretării din opera „West Side Story Medley”, de Bill Cunliffe.





În prezent, ultimul român care şi-a propus să egaleze performanţele artistice menţionate anterior este Doru Trăscău, fondatorul şi solistul trupei de rock alternativ The Mono Jacks, care are deja 9 ani pe piaţa muzicală românească. Acesta a vorbit la adevarul.ro despre „Uşor distorsionat”, album lansat recent, dar şi despre obiectivul care i-ar asigura o doză imensă de notorietate. Astfel, Doru (n.r. cunoscut şi pentru activitatea cu formaţia ab4), a explicat care au fost muzele pentru crearea materialului discografic.

„Piesele în sine sunt o serie de stări şi emoţii, de la poveşti de dragoste până la conversaţii cu Dumnezeu. Noi legăm numele albumului de realitatea înconjurătoare. Realitate pe care o vedem, de cele mai multe ori, uşor distorsionat. Albumul ăsta e un strigăt comun, genul de frământări pe care le exprimăm cel mai bine în muzică”, a spus liderul trupei The Mono Jacks. Întrebat despre aspiraţiile trupei şi următoarele planurile, Doru Trascău nu a ezitat: „Pe termen scurt, să scoatem următorul album. Pe termen lung, un Grammy.”

„Premiile Grammy (în engleză Grammy Awards; prescurtare de la numele original Gramophone Awards) sunt prezentate anual d către Academia Națională a Artelor și Științelor de Înregistrări (în engleză National Academy of Recording Arts and Sciences) a Statelor Unite ale Americii pentru realizări deosebite în domeniul înregistrărilor muzicale. Spectacolul decernării lor este unul din cele patru mari spectacole muzicale cu decernări de premii desfășurate anual în Statele Unite; celelalte fiind Premiile Muzicii Americane (American Music Awards), Premiile Muzicale Billboard (Billboard Music Awards) și Ceremonia inducțiilor în Rock and Roll Hall of Fame (Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony).

Ceremonia acordării premiilor Grammy, desfășurată de obicei în luna februarie, este considerată a fi echivalentul industriei americane de înregistrări la premiile Oscar pentru industria filmului. A 50a ediție a premiilor anuale Grammy a avut loc duminică 10 februarie 2008 la sala Staples Center din Los Angeles, California. Nominalizările au fost anunțate pe data de 6 decembrie 2007.

Îm 2012 s-au acordat premii pentru 82 de categorii", se arată pe ro.wikipedia.org.

