Momente grele pentru o vedetă de la noi! A fost ÎNȘELATĂ de IUBIT! A recunoscut totul! „Eu eram cu patru topoare…”

Chiar dacă este o femei frumoasă și cu capul pe umeri, Giulia a fost înșelată de un fost iubit. ”Eu nu m-am gândit. Am fost pusă în situația asta, însă acum foarte mulți ani. Cred că și infidelitatea poate fi trată”, a dezvăluit Giulia pentru Revista VIVA.

Giulia și Vlad Huidu se iubesc de mai bine de 13 ani și au împreună doi copii. Chiar dacă nu a fost întotdeauna totul lapte și miere în relația lor, cei doi au reușit să treacă împreună peste toate.

Când a fost înșelată Giulia

Giulia a fost înșelată cu ani buni în urmă, însă și-a amintit perfect de acele momente. Artista și-a prins iubitul de la vremea respectivă când vorbea prin mesaje cu o altă femeie.

”L-am prins pe fostul meu iubit că-şi dădea mesaje cu altcineva. Care era scuza lui de fiecare dată când îl prindeam cu mâţa-n sac: ”Nu eu! Nu eu, spiritul meu! Nu e telefonul meu. Nu înţeleg ce a vrut aia să zică: ”pup buziţele tale moir””. Eu eram cu patru topoare… Dacă aş fi putut. Eu ce-i zic: ”Mâine am examenul de permis, iau permisul şi primul meu drum va fi la Sinaia şi te iau cu mine.

Primul meu mesaj după ce am luat sala, i-am scris: ”Hai că am luat sala, te anunţ când iau şi traseul ca să-ţi faci băgăjelul şi să mergem la ea la Sinaia”. Ghici peste cine am dat la traseu… Peste poliţistul drăguţel din cauza căruia picasem sala prima dată”, a povestit Giulia în urmă cu ceva timp.