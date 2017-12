Daniela Gîrbovan, MESAJ DUR după ACUZAȚIILE lui Cătălin Predoiu. „Spațiul public abundă în speculații, în jumătăți de adevăr și manipulare...”

Daniela Gîrbovan, președintele UNJR, îi răspunde dur lui Cătălin Predoiu, acuzându-l că „induce în eroare opinia publică prin omisiune, lăsând să se înteleagă că UNJR ar fi trimis Comisiei, la miez de noapte, propuneri privind înfiintarea si functionarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie”.





Redăm mesajul integral postat de președintele UNJR pe pagina sa de Facebook:

”FAPTE:

1. UNJR nu a trimis nici un amendament membrilor Comisiei la miezul noptii, asa cum fals a lasat sa se inteleaga domnul deputat Catalin Predoiu. In fapt, toata corespondenta cu aceasta Comisie parlamentara se face prin secretariatul ei si nu direct cu membrii acesteia.

2. La finalul sedintei din data de 05.12.2017, dupa ce toate partidele au facut declaratii politice cu privire la infiintarea sau nu a unei directii/sectii in cadrul Parchetului General care sa investigheze infractiunile din justitie, s-a decis ca in sedinta de a doua zi sa se vorbeasca pe amendamentele DEJA propuse.

In proiectul initial de modificare a Legii 304/2004 exista o sectiune care privea infiintarea unei astfel de directii. La aceste propuneri deja incluse in proiect, alti membrii ai Parlamentului au adus amendamente sau completari, iar asociatiile profesionale au facut propuneri de amendare/completare/ eliminare.

Pe toate aceste texte urma sa se discute pe data de 06.12.2017, in sedinta care era programata pentru ora 14.00.

Inregistrarea sedintei este pe internet si poate fi consultata de oricine doreste.

3. Pentru a usura dezbaterile din sedinta care era programata pentru data de 06.12.2017, am copiat toate acele amendamente si propuneri care DEJA erau in documentul de lucru si le-am pus intr-un document distinct, unde le-am structurat si sistematizat pentru a fi mai usor de urmarit.

Au fost mai multe propuneri/amendamente, unele cu nume diferite pentru aceasta structura, altele care se bateau cap in cap, se dublau ori aveau numere diferite pentru alineate.

Daca va uitati pe internet, puteti gasi tabelul cu toate amendamentele si propunerile facute.

Noi am extras propunerile deja existente, le-am sortat si le-am pus impreuna intr-un document pentru a putea fi analizate mai usor, forma finala fiind sustinuta si de Asociatia Magistratilor din Romania (AMR).

4. Documentul in cauza a fost trimis secretariatului Comisiei inainte de sedinta ce era programata la ora 14.00 tocmai pentru ca toata lumea sa-l poata studia in timp util.

Data fiind situatia din Camera Deputatilor din data de 06.12.2017, sedinta programata pentru ora 14.00 s-a amanat pentru 16.00, apoi pentru 18.00 iar apoi s-a amanat pentru a doua zi.

Asadar, afirmatia domnului deputat Catalin Predoiu, preluata de presa, ca UNJR ar fi trimis amendamente la miezul noptii pentru o sedinta ce era programata pentru dezbateri cu 10 ore inainte frizeaza atat logica, cat si starea de fapt.

Asa cum am mai afirmat inca de cand s-a pus in discutie publica posibilitatea unui proiect de modificare a legilor justitiei, UNJR se va implica in tot acest proces legislativ pledand pentru eliminarea propunerilor care ar afecta independenta justitiei si sustinand toate acele amendamente si propuneri care vor intari independenta justitiei si creste calitatea actului de justitie. Pozitiile pe care le-am avut in cadrul Comisiei si propunerile pe care le-am facut dovedesc acest lucru.

Spatiul public abunda in speculatii, in jumatati de adevar si manipulare, sunt exprimate foarte multe concluzii si ingrijorari dramatice, care nu au insa nici un fundament in textele adoptate de Comisie ori nici macar vreo legatura cu textele puse in discutie.

