Gigi Becali a oferit detalii despre VIAȚA de CONDAMNAT: „Voiau să mă ÎNGENUNCHEZE. Dar eu CÂNTAM”

În contextul eliberării condiționate din închisoare a finului său, Cristi Borcea, Gigi Becali a oferit detalii despre modul în care susține că a fost tratat de conducerea penitenciarului Poarta Albă.





Gigi Becali afirmă că statutul de persoană publică i-a dăunat în relația pe care a avut-o cu șefii închisorii. Latifundiarul din Pipera afirmă, însă, că percepția asupra vieții i s-a schimbat după condamnarea primită.

"Nu muncesc atat de mult ca sa fiu atat de obosit. Lucrurile pe care le fac eu acum sunt lucruri care fac bucurie. Nu ma intereseaza afacerile. Doar ca am unele lucruri pe care trebuie sa le termin pentru ca le-a dat Dumnezeu. O sa incerc sa le inchid sa termin. Nu ma mai intereseaza. Bogatia este si un dar, dar trebuie sa ai putere", a spus Gigi Becali, potrivit wowbiz.ro .

"Au facut multe abuzuri impotriva mea. Puscaria am acceptat-o, am spus la Inalta Curte ca am acceptat totul cu dragoste. Era suferinta, dar imi dadeam seama ca am nevoie de ea. Eram constient ca sunt mai aproape de Hristos. Eu cantam in puscarie. Cum sa pun la indoiala? Eu am inteles ca prima data voiau sa ma chinuie. Voiau sa ma ingenuncheze, asa fusese ordin de la puscarie. Cum sa fiu mahnit, daca Hristos era cu mine? Am cantat Prohodul Maicii Domnului si am spus 'Doamne, slobozeste-ma ca acum sunt bun', dar eu nu eram bun", a spus Becali despre perioada din închisoare.

"M-a marcat si m-au mahnit oamenii. Oamenii criminali. Cel mai important este sa vii acasa sa iti vezi familia. Legea permite 30 de zile sa vii sa iti vezi familia si mie mi-au dat o zi dupa un an si eu aveam dreptul la 30 de zile"

