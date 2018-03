Gigi Becali: „Unde ești, mă, în junglă? Cum să faci așa ceva? Altceva nu vreau să comentez, sunt prea supărat”

Gigi Becali a pus tunurile pe Ovidiu Hațegan, după ce FCSB a remizat, duminică, pe terenul formației CFR Cluj (scor 1-1), în etapa a 2-a a play-off-ului Ligii I.





Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, l-a desființat pe arbitrul Ovidiu Hațegan, la finalul meciului cu CFR Cluj. Latifundiarul din Pipera a acuzat că „centralul” a tras pentru gazde și este apropiat de gruparea din Gruia. Pe de altă parte, Becali este convins că formația sa va câștiga titlul.

„E un rezultat bun pentru noi, dar prost pentru fotbalul românesc. Îmi convine rezultatul, n-am ce să spun. Am stat doar în jumătatea lor, ei n-au jucat nimic. Dar nu contează jocul. Credeam că vom egala, eram cu crucea în mână și spuneam Doamne, fă dreptate! Hațegan l-a eliminat pe Pintilii ca să compenseze eliminarea corectă a lui Peteleu. Cum să faci asemenea greșeși? Cum să dai un asemenea penalty? Nu se poate, e clar! Hațegan abia aștepta, sunt prietenii lor de pe vremuri. Au fost prietenii în trecut. Trebuie să-ți ajuți prietenii din trecut ca să nu se supere. Nu fac nimic, Dumnezeu va face. El nu suportă hoția. Nu e clar că Hațegan a fost chitit? Nu ți-e frică că te vede Dumnezeu pentru o asemenea nenorocire? Sunt lucruri anomale. De asta nu vor ei arbitrii străini, că mai au prietenii cu arbitrii români! Eu l-aș suspenda, ăsta e arbitrul de clasă, arbitru UEFA? Vorbim de lucruri flagrante. Asta e România, n-avem ce să facem! Trebuie să vină arbitrii noi, măcar cei tineri. Dă-l, mă, pe Feșnic! Dă-l pe Avram! Ei sunt arbitri. Cum nu greșește, mă, Feșnic? Cum nu greșește, mă, ungurul Kovacs? Nu am ce să le reproșez lor. Dar ei nu fac viciere de rezultat, ei nu dau eliminări la mișto! Unde ești, mă, în junglă? Cum să faci așa ceva?

Nu mă tem că pierdem titlul. CFR nu joacă nimic, nu poate s-o țină la infinit așa. Eu nu mă pricep la fotbal, vorbiți voi! Mă pricep la arbitraj și am văzut ce am văzut. Altceva nu vreau să comentez, sunt prea supărat”, a afirmat Becali la Pro X.

