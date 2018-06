GIGI BECALI intervine în forță în SCANDALUL palmaresului Universității Craiova: „Vă explic ca la clasa întâi”

Gigi Becali despre scandalul palmaresului Universității Craiova: Patronul lui FCSB este convins că palmaresul Universităţii Craiova se află la Adrian Mititelu, deoarece el a oferit continuitate adevăratei echipe a oltenilor.





Gigi Becali, cel care a ţinut să îi transmită lui Marcel Popescu că dezinformează, deoarece Adrian Mititelu are palmaresul pentru că el a oferit Universităţii Craiova continuitate. “Îmi pare rău că în țara mea oamenii nu pricep lucrurile simple. Marcel Popescu, care știe foarte bine situația și care e deștept, încercă să manipuleze.

Vă explic eu situația, ca la clasa întâi. Nu e așa greu de înțeles. Istoria e istorie, v-am zis de 100 de ori. Istoria ține de continuitate. Dacă tu ai certificat de naștere în 2012, înseamnă că te-ai născut în 2012. Nu poți zice că te-ai născut în 2001, ai murit 11 ani, și după aceea ai înviat. Dacă vrea Marcel Popescu, îi explic în termenii lui. Există ADN, iar ADN-ul este continuitatea. Vine judecătorul și zice «Nu, copilul tău nu este cel pe care îl recunoști tu. Uite, acesta e copilul tău, așa zice ADN-ul. Copilul pe care îl recunoști este adoptat. Copilul tău este cel pe care nu-l recunoști. Ca să fie foarte clar Adrian Mititelu are palmaresul. Omul săta a oferit continuitate Universităţii Craiova, iar acum s-a dus în Liga 4 şi a luat-o de la zero. Poate să rezolve şi problmea socităţii aflate în faliment, deoarece are toate căile legale să facă aşa ceva. Marcel Popescu se pricepe la vorbe, dar el ştie care este adevărul. Lui îi place să pună căruţa înaintea calului, dar nu merge.”, a declarat Gigi Becali.

