Gigi Becali, DEZAMĂGIT TOTAL: „Vai de capul nostru pe unde suntem! Mi-a fost milă de oamenii ăia, săracii”

Gigi Becali a declarat că niciodată n-a fost mai dezamăgit de un meci de fotbal, așa cum a fost la finalul partidei pierdute cu Lazio, scor 1-5.





Gigi Becali a vorbit la finalul partidei Lazio - FCSB (scor 5-1), despre dezamăgirea trăită după eliminarea din Liga Europa. Finanțatorul FCSB a afirmat că formația sa a fost penibilă și, în consecință, se gândește să nu mai investească în transferuri. De asemenea, latifundiarul din Pipera a mai precizat că i-a părut rău pentru românii prezenți pe „Stadio Olimpico”.

„În timpul meciului aveam sentimentul că nu vreau să mai aud de fotbal niciodată!. Sau să vorbesc cu bun simț. Îmi cer iertare, am întrecut măsura. Nu ne putem compara cu ei. Niciodată, dar niciodată, n-am fost dezamăgit de fotbal ca în seara asta. Când va fi vorba de fotbal european, vă promit că eu n-am să mai vorbesc. Astă seară s-a demonstrat că nu știu fotbal. Am fost penibili. E diferență mare de filosofie a fotbalului, de tot! Nu vreau să mai vorbesc prostii, voi tăcea din gură. Vai de capul nostru pe unde suntem! Ce să fac? Vai de capul meu! Sunt amărât când văd că sunt neputincios pentru că nu-mi place să fiu bătut. Aș face o conferință de presă mâine, nu mai vreau să vorbesc nimic despre fotbal. De la mine nu mai vedeți transferuri! Nu mai dăm 2 milioane pe Nedelcu ca proștii. Râde lumea de mine, am luat 5 goluri, las totul la voia întâmplării. E rușinos să-mi mai dau cu părerea.

Am mai jucat cu Real Madrid, cu Ajax, am mai pierdut, dar ca în seara asta niciodată. Am fost jaloane! A fost o diferență prea mare. Nu mă așteptam să fim așa cu Lazio, dar am fost jaloane. A fost degringoladă, făceau ce voiau cu noi. Asta înseamnă emoție, lipsă de bărbăție, de încredere, lipsă de toate. Nu am ce să fac cu echipa asta acum, poate doar peste 2-3 ani. Nu mă dezic de ce am spus. Man și Coman sunt valoroși, dar n-au avut cu cine să joace. Au doar 19 ani, nu mă dezic de ei. Dar cu două flori nu se poate face primăvară acum, ci doar peste doi-trei ani. Vor crește cei doi, va crește Moruțan, va crește Nedelcu, va crește Vlad, abia atunci îmi voi permite să vorbesc de fotbal european.

Dacă la pauză îl schimbi pe Nedelcu, nu poți să dai vina pe el. Dacă cineva mă întreba, eu aș fi făcut 11 schimbări. Nedelcu a fost spectator, trebuia să fie în tribună, dar n-a avut ce să facă. Devine mai emotiv dacă nu are alt jucător lângă el. El a jucat prost pentru că întreaga echipă a jucat prost. Mi-a fost milă de oamenii ăia, săracii, am văzut că s-au bucurat și ei când am dat gol... Au stat în ploaie atât timp ", a spus Becali la Digi Sport.

Pagina 1 din 1