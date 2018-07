BINOMUL SRI-DNA revine. Becali a spus CUM I-A FOST FABRICATĂ O PROBĂ. Cine i-a transmis „am vrut să-i arăt ce înseamnă să superi un procuror” Firul ajunge la Monica Macovei

Omul de afaceri și finanțatorul FCSB, George Becali, spune că s-a plâns de trei ori la CEDO pentru felul în care a fost judecat și pentru condițiile în care și-a ispășit pedeapsa, deoarece, de fiecare dată, drepturile fundamentale i-au fost încălcate grosolan. Omul de afaceri susține în interviul acordat pentru România Liberă că avocații lui și nici magistrații nu au avut acces la probe. Cea mai importantă, în viziunea sa, era o decizie CSAT secretizată.

Gigi Becali, a declarat reporterilor că

“DNA-ul, procuroarea de caz Mihaela Moraru Iorga a inventat o hartă. Bine, probabil cu SRI, nu știu exact cum au inventat ei harta aceea, pentru că acea hartă nu a existat! Avocații au spus așa ceva, Cioflină (fostul șef de Stat Major) au spus clar că acea hartă nu a existat niciodată la Armată. Adică avea chestii modificate, adică că, vezi Doamne, că șeful Marelui Stat Major ar fi cerut teren la Buftea, nu la Ștefănești. Că Armata plănuia să facă inițial punctul de comandă la Buftea, deși niciodată Armata nu a discutat despre punct de comandă la Buftea. Asta e o chestie inventată de către procuroarea Moraru Iorga. Ea, când a ieșit verișoara mea, fostă judecătoare la Curtea Supremă, Sofica Dumitrașcu, ea a fost în dosarul lu’ Pinalti. Și ea era procuroarea din dosarul lui Ștefan, ea când se ducea tot vorbea cu Sofica și întreba „ce face prietenul nostru?“, tot întreba „Și? Ce mai face prietenul nostru?“, iar Sofica Dumitrașcu a întrebat-o pe Mihaela Moraru Iorga: „Dar de ce prieten vorbiți?“... de două ori a întrebat-o. Și procuroarea a răspuns: „Becali!“. „Păi cum adică prieten? Cum prietenul nostru, eu da, sunt prietenă cu el, dar dumneata l-ai pus sub acuzare în dosar, cum să fii prietenă cu el?“ Și ea a răspuns: „Ei, am zis și eu așa, pentru că am o remușcare, dosarul acela nu era de trimis în instanță, dar m-a enervat zice, eu îl chemam așa, ca să închid dosarul, dar m-a enervat și dacă m-a enervat am vrut să-i arăt ce înseamnă să superi un procuror.”