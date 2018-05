Gigi Becali a comentat eliberarea vărului Giovani: „Vreți să facem noi, familia Becali și cu Borcea, toată pușcăria României?”

Gigi Becali a declarat că decizia de eliberare a lui Ioan Becali, vărul său, este una normală și așteaptă ca și Victor Becali să fie pus în libertate.





Gigi Becali a exultat în momentul în care a auzit că Ioan Becali, vărul său, va fi eliberat. Finanțatorul echipei FCSB așteaptă ca și Victor Becali să primească „undă verde” de la judecători, pentru a ieși din detenție.

„Este o veste bună pentru familie eliberarea lui Giovani, o decizie normală. Chiar trebuia să vină mai repede acasă. Normal era ca și Victor să vină acasă. Vineri are și el recurs.

Nu cumva vreți să facem noi, Becali, după ce familia noastră a făcut 100 de ani de pușcărie, închisoare acum pentru toată corupția din România? Văd că toți ăia care care au furat sutele de milioane au făcut câte un an și trei luni, un an jumătate. Văd că Victor stă de aproape 5 ani în pușcărie și nici măcar nu are nicio vină că s-au vândut niște fotbaliști, doar că era fratele lui Giovanni. Vreți să facem noi, familia Becali și cu Borcea, toată pușcăria României?

Borcea are 4 ani și jumătate de când stă în pușcărie pentru că a vândut niște fotbaliști. Fotbaliști ai lui Dinamo, adică ai lui. De la cine a furat dacă la Dinamo era el acționar? Să zicem că nu a plătit taxe, dar a plătit apoi prejudicii și văd că stă tot în pușcărie. Alții care au furat sunt afară. Și nici nu au plătit prejudicii. Bă, e o viață de om 5 ani! Lăsați oamenii în pace să se elibereze. Ce vreți? Să scoateți toată corupția din România cu familia Becali și Cristi Borcea? Scoteți-o, mă, dar vă vede Dumnezeu”, a spus Becali, conform B1 TV.

