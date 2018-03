Gică Popescu și Anghel Iordănescu, un CONFLICT MISTERIOS. „Știe că e vinovat. Ne-am întâlnit la diferite evenimente și, dacă avea curaj...”

Gică Popescu a vorbit despre relația rece pe care o are cu Anghel Iordănescu, dar n-a explicat care este adevăratul motiv pentru care cei doi nu-și mai vorbesc.





Gică Popescu și Anghel Iordănescu nu-și mai vorbesc de câțiva ani, iar „Baciul” a explicat că motivul nu este legat de hotărârea „Generalului” de-a lucra în federația condusă de Răzvan Burleanu. Fostul căpitan al Barcelonei n-a vorbit despre cauza neînțelegerilor și i-a reproșat fostului selecționer că nu are curaj.

„Nu m-am supărat pe Anghel Iordănescu pentru că s-a dus lângă actuala Federație. N-are nicio legătură. Domnul Iordănescu știe că e vinovat. Ne-am întâlnit la diferite evenimente și, dacă avea curaj, mă lua de mână. N-a făcut-o! Se știe vinovat, de asta n-a făcut-o. Dânsul a spus motivul sportiv, care nu este adevărat. Nu de asta sunt supărat pe el. E celălalt motiv, pe care nici el nu l-a spus. La Didi Prodan la înmormântare de ce nu a venit lângă noi, cei 15 care eram acolo? De ce a stat la 100 de metri de noi? Niciodată nu l-am jignit. S-a supărat pentru că am zis că e o fantomă. Dar am spus pentru că nu mai e suflet, așa cum a fost. Dacă voi avea vreodată ocazia să discut cu dânsul, probabil că o să-mi recunoască motivele. Eu știu de ce a făcut anumite lucruri. Dar n-a venit niciodată să o zică. Dacă ar fi recunoscut, și-ar fi cerut scuze. Ok, asta e. Trecem peste, nu sunt un tip ranchiunos. Nici Hagi n-a știut. La un moment dat i-am spus. Nici el nu credea. Nu aveam nicio supărare că a stat cu Burleanu. Nu mă interesează! Episodul a apărut în timpul în care eram condamnat. Nu o să spun niciodată motivul. E o chestiune e între doi bărbați. Dacă vrea dânsul, să o spună el. Varianta adevărată, nu asta de suprafață. Care n-are nicio legătură cu sportul”, a spus Popescu la Telekom Sport.

„Este o problemă pe care nu vreu să o dezbat în faţa camerelor de filmat. Vreau să am o discuţie bărbătească cu Gică Popescu. Eu consider că nu are dreptul să facă afirmaţiile pe care le-a făcut. El trebuie să ştie un lucru. Eu eram la Federaţie, adus de Mircea Sandu şi nu am fost adus de Burleanu. Domnul Burleanu m-a găsit în Federaţie. Eu am intrat în echipa lui Gică Popescu, iar dacă Gică Popescu candida şi pierdea alegerile, a doua zi îmi luam bagajele şi plecam din Federaţie. Am rămas, nu să-l ajut pe Burleanu, ci fotbalul românesc. Ăsta e doar aspectul sportiv, mai e un aspect în relaţia cu Gică Popescu pe care nu-l pot spune în faţa camerelor. Vreau s-o lămuresc direct, faţă în faţă cu el. Ceea ce regret este că Gică Popescu nu are nici dreptul să facă o astfel de afirmaţie la adresa mea şi nu are dreptul să mă ponegrească. Nu are dreptul! Atâta timp cât nu discută cu mine, să-mi spună în faţă ce are să-mi spună!”, a explicat și Iordănescu la Telekom Sport.

