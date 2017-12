Gică Hagi, NERVOS din cauza situației lui Ianis: „A PIERDUT un an și jumătate din cariera lui”

Gheorghe Hagi i-a atacat pe oficialii echipei Fiorentina pentru că nu i-au dat prea multe șanse de afirmare lui Ianis. „Regele” a recunoscut că fiul său trece printr-o situație dificilă.





Ianis Hagi n-a reușit să se impună încă la Fiorentina, acolo unde a prins foarte rar prima echipă a toscanilor. Gică Hagi a recunoscut că fiul său bate pasul pe loc și a pierdut de pomană un an și umătate din carieră. Antrenorul celor de la FC Viitorul a discutat cu oficialii Fiorentinei și încearcă să găsească o soluție pentru a-i relansa cariera mijlocașului.

„Căutăm o soluţie ca Ianis să joace! Nu i s-au dat şanse în aceste 18 luni la Fiorentina. De ce i s-a promis că va juca? Eu am fost de faţă, mi-au spus că după două, trei luni de formare va juca. Eram încântat, dar nu s-a întâmplat aşa. El a pierdut un an şi jumătate din cariera lui. Era în primii 100 din lume sub 21 de ani. Când nu joci, dispari de pe piaţă. El a muncit, dar nu i s-a dat şansă. E obligatoriu să meargă oriunde, doar să joace fotbal! Am discutat cu Fiorentina şi trebuie găsită o soluţie. Nu excludem nimic. Directorul sportiv de la Fiorentina a fost de acord că ceva trebuie făcut. În vară a fost printre cei mai buni din amicale, în primii şase ca note în Gazzetta dello Sport. Situaţia lui e foarte delicată acum, a pierdut ritmul, intensitatea. Îmi pare rău, dar asta e", a spus Hagi.