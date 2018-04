Gică Hagi le cere multinaționalelor să investească în fotbal

Gheorghe Hagi (foto), patronul și antrenorul lui FC Viitorul, și-a adus aminte că fotbalul din Liga 1 a devenit și mai sărac, de această dată la propriu.





Legendarul decar al „Generației de Aur” a propus înființarea unei legi care să le permită multinaționalelor să învestească în sport.

„În Franța, Italia, Germania, Spania e câte o multinațională care finanțează echipele mari. Trebuie dată o lege prin care să se deducă bani din cifra de afaceri, nu din profit, nu din taxe și impozite. Eu am dat-o, e scrisă deja! Am vorbit și cu cei de la finanțe, când am fost MTS (n.r. - Ministerul Tineretului și Sportului). Săreau în sus toți, erau fericiți, „ Gata, ai dat-o, e cea mai bună”. A rămas acolo! Cine a ascuns-o, cum a ascuns-o, nu știu... E deductibilă! 1-2-3% din cifra de afaceri. Din miliardele pe care le produc ele (n.r. - multinaționalele)...”, a opniat „Hagi, pentru „Ziarul Financiar”

