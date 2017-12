Gică Hagi nu mai vrea să audă de alegerile FRF

FC Viitorul a fost învinsă, sâmbătă, de CS „U” Craiova, scor 1-3, în Bănie, în etapa a 20-a a Ligii I. După meci, Gică Hagi (foto), antrenorul și finanțatorul campioanei României, s-a dezlănțuit la conferința de presă și a pus din nou tunurile pe conducerea FRF, dar și că nu se va implica în alegerile de la „Casa Fotbalului”, de anul viitor:





„Nu mă interesează cine va conduce FRF din 2018. Eu am club, le am pe ale mele, mă conectez la ale mele. Am și familie, trebuie să am grijă de ea. E o luptă între ei. Dar eu am spus ce președinte vreau. Și vă rog să dați titlu mare! Sau dacă nu, cenzurați-mă, ca pe vremea lui Ceaușescu. Dați ce am zis eu! E părerea mea! 18 echipe (n.r. în Liga 1), Divizia B, Divizia C făcute să crească. Nu sa ne diluăm, nu să ne reducem”.

Se simte nebăgat în seamă

După aceste afirmații, „Regele” a continuat, devenind și mai furios. Fostul mare decar al Naționalei a mai spus că lucrurile s-au înrăutăţit după 1989. „Uitaţi ce aţi făcut aici (n.r. - noul stadion al Craiovei). Cum să producem fotbaliști cu sărăcie și cu stadioane vechi? Au trecut 27 de ani. 27 de ani. Mă întreb pentru ce a mai venit Revoluția... A venit să ne ducem în jos sau în sus? În ‚90 ziceau să ne dezvoltăm... Unde? În jos! Mai puține echipe, mai puțin fotbal... Nimic! Mai puţină susţinere a sportului în România. Dar eu zic, eu vorbesc. Dar sunt mic, sunt cenzurat. Nu mă bagă nimeni în seamă”, a tunat Gică Hagi.

