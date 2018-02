Teribil! Giani din Las Fierbinţi ARE BOALA SECOLULUI. Actorul a cedat şi a vorbit despre experienţa care I-A MARCAT VIAŢA

Actorul din spatele unuia dintre cele mai iubite personaje din România, Giani, din serialul „Las Fierbinți”, a vorbit despre starea lui de sănătate. Constantin Diță a contemplat mult timp cu privire la cauzele afecțiunii care l-a ținut departe de proiectele sale îndrăgite. Interviul pe care l-a oferit a aruncat o nouă lumină asupra viziunii pe care actorul o are cu privire la viitor.





Deși nu a fost ceva extraordinar de grav, după cum a lăsat să se înțeleagă actorul care îl joacă pe Giani, Diță nu a spus negru pe alb ce problemă de sănătate a avut. Se pare că și-a revenit, dar se află încă într-o perioadă de recuperare, potrivit CANCAN.

”Băi, eu am început prost (n.r. - anul 2018), adică am fost bolnăvior la finalul anului trecut. Adică nu am început prost, vorbesc prostii, știam că lucrurile o să se rezolve și o să fie bine. Dar eram încă pe recuperare și încă mai sunt. Cu stângul – la modul că băgasem tot stângul și dreptul era la 100 de metri în spate, cam așa e, deci, doar stângul. Da, sunt toate: oboseală, n-ai grijă. Dar toți facem asta – am citit și niște articole, apropo de oamenii care muncesc, pentru că e boala anului 2018, 2017, e boala secolului ăstuia. Când muncești prea mult, că nu mai ești atent, mai bei – las că sunt un pic obosit, mai bem o cafea, mai nu știu ce, știi? Și te iei cu multe altele și zici: o fac și pe aia, o fac și pe aia. Dar la un moment dat, corpul tău zice: «Nu mai faci nimic, stai acasă». Și tu ești: «Nu, că fac», «Nu, zic eu că nu mai faci». Și stai liniștit”, a spus Constantin Diță în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Boala l-a ținut mai degrabă într-o stare de contemplare a cauzelor. Nu și-a luat nicio vacanță, în adevăratul sens al cuvântului, în această perioadă, dar a fost ținut departe de proiectele în care era implicat. Acum, îndrăgitul actor încearcă să își creeze un stil de viață mai sănătos, acordând mai multă atenție deciziilor pe care le ia.

„Nu (n.r. - după ce a fost întrebat: «Ai fost în vacanță?»), nu a fost vacanță, a fost chestia asta în care stai cu grijă: «Ce s-a întâmplat?», «Cum e?», «Ce am?». Știi, nu prea e vacanță, nu poți să zici: «Mamă, ce m-am relaxat!», că nu a avut nicio treabă cu relaxarea, dar o să îmi iau vacanță… Nu știu, habar nu am. Încerc (n.r. - răspunzând la întrebarea: «Ai mai multă grijă de tine, ești atent la ce mănânci?»), e un stil de viață, e un fel de trai așa și trebuie să te dezobișnuiești, să scapi de anumite reflexe din-astea proaste. Dar asta cu sănătatea e importantă, înainte de toate. Și îmi doresc să fac bine ceea ce fac. Și îmi doresc să zică oamenii: «Băi, uite, mă, cu tine mai râd seara» – asta îmi doresc! Dacă îmi iese chestia asta, gata!”, a explicat Giani.

Cu privire la ultimii 10 ani din viața sa, actorul se arată foarte mulțumit, mai ales că a primit cel mai frumos cadou de la soția sa, cei doi copii pe care îi iubește extraordinar de mult. Oferind detalii despre relația cu fiul lui cel mare, actorul a explicat că uneori îi dă bani ca să își facă temele, chiar dacă obiceiul nu este chiar sănătos, după el.

Pagina 1 din 2 12