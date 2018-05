Lovitură DURĂ pentru Giani Kiriță! Este PRIMA DATĂ când i se întâmplă asta la EXATLON. „Am zis că îmi explodează inima”

Mama lui Giani Kirita a făcut declarații emoționante după nominalizarea lui Giani, alături de Cătălin Cazacu și Valențin Buș, de a a părăsi competiția. Rămâne de văzut acre va fi preferatul publicului și cine va rămâne mai departe în casa Exatlon. "Am zis ca imi explodeaza inima! Suporterii Razboinicilor sunt razbunatori"





Aflata in platoul WOWBiz, mama lui Giani Kirita a povstit ce a simtit cand Giani a pierdut proba care l-ar fi ferit de nominalizare. Noapte de COȘMAR în CASA EXATLON. Unul dintre RĂZBOINICI a ajuns TRAUMATIZAT la startul competiției. „M-A MUȘCAT! VĂ JUR!”

"E baiatul meu si mi-a venit sa plang si m-am abtinut si ma abtin si acum, pentru ca, indiferent ce si cum, e baiatul meu. Eu consider ca a facut mai mult bune decat rele, dar nu toata lumea e de acord cu mine. Normal si corect, toata lumea are sustinatori si nesustinatori", a declarat mama lui Giani Kiriță. Intrebata de Victor Slav ce a simtit in momentele desfasurarii probei stafetei, mama fostului dinamovist a spus: "Am zis ca imi explodeaza inima, mai ales cand a calcat pe sfoara. Nu stiu daca isi lua imunitate sau nu, dar nu avea ghinionul sa calce pe sfoara. Asta e. Va dati seama, am zis ca-mi explodeaza inima". Un ALT SECRET iese la lumină! Ar putea fi NOUL CUPLU de la EXATLON. Diana Belbiță nu-și poate lua gândul de el!

De ce se teme mama fostului dinamovist

Mama lui Giani se teme ca Faimosul ar putea pleca acasa. "Suporterii Razboinicilor au prins momentul. Sunt razbunatori. Am vazut asta de la eliminarea Dianei Bulimar. Eu sper ca baiatul meu va ramane acolo. El nu se vaita, oricat l-ar durea", a spus Niculina Ivan. Se scrie ISTORIE la EXATLON! Concurenții au fost în stare de ȘOC. Nu s-a mai întâmplat așa ceva! „SUNTEM BLESTEMAȚI!”

