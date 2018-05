Gestul lui Giani Kiriță, după eliminarea din Exatlon. A ȘOCAT pe toată lumea: „Eram atat de salbatic...”

Giani Kiriță a revenit în România, după ce a fost eliminat din emisiunea concurs Exatlon. Starul a petrecut patru luni în Republica Dominicană, iar acum fostul membru al echipei „Faimoșilor” se amuză amintindu-și de felul cum l-a schimbat această emisiune.





Giani povestește că s-a simțit ca un adevărat sălbatic în momentul în care a părăsit campusul și a primit de mâncare. „Ei sunt iubirile mele. Ai facut mancare, ce ai facut? Am atatea emotii incat nu pot sa le stapanesc. Cand am iesit din campus mi-au dat doua caserole de mancare, dar eram atat de salbatic incat nu stiam ce sa fac cu ele. Sa le mananc, sa nu le mananc. Am mancat niste prajituri. Cred ca am slabit peste 16 kg. Ma bucur foarte mult ca am slabit.

O sa-mi fie dor de toti. Echipa asta am cladit-o caramida cu caramida. E greu sa spun cine o sa castige, sa mai lasam timpul sa treaca si va dau si un raspuns", a spus Giani Kiriță, după aterizarea în România, pentru Stirile Kanal D.

