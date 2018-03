Sebastian Ghiță: „O să-l pună USR-ul pe Vîntu șef de organizație”. IRONII pentru apărătorii lui Kovesi

Sebastian Ghiță a intervenit în direct, la România TV pentru a discuta despre ultimele dezvpăluiri pe care l-a făcut în interviul acordat lui Ion Cristoiu și care a produs cutremur pe scena politică din România.





Giță s-a declarat surprins de faptul că Laura Codruța Kovesi și-a câștigat doi noi aliați, la care nu se aștepta

„M-a surprins si eu ca Kovesi a ajuns sa fie aparata de Vintu si Udrea. Udrea e suparata ca am zis despre ea, Vîntu la fel... Ce să zic, s-a intors lumea cu susul in jos. Mai ramane sa apara maine Vintu in Piata cu o palmuta din aia mare cu #Rezist. O sa-l puna USR-ul pe Vintu sef de organizatie, tineti minte”, a declarat ironic Sebastian Ghiță.

„Am aflat că face (Kovesi-n.red.) dosare pe bandă rulantă celor de la Înalta Curte, celor de la CSM şi celor de la Inspecţia Judiciară. Nu pot fi terorizaţi atâţia oameni din cauza unei persoane care e isterică. De ce ai sărit aşa Kovesi din baie? Ce s-a întâmplat azi şi nu s-a întâmplat acum câteva zile?", a mai spus Ghiţă la RTV. Jurnalistul Dan Andronic a dezvăluit în Evenimentul zilei că fostul deputat Sebastian Ghiță i-a povestit că a împrumutat-o pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, cu 7.000 de euro pentru a-și cumpăra o Skoda Octavia, în momentul în care aceasta era detașată la Bruxelles. Imediat, Ghiță a confirmat ceea ce a scris Dan Andronic. Confirm dezăluirea lui Andronic: este reală! I-am dat banii lui Kovesi pentru mașină. Banii n-au mai fost returnați", a transmis Sebastian Ghiță, la solicitarea Antena 3.

Kovesi a reacționat după ce Sebastian Ghiță a confirmat că a împrumutat-o cu bani ca să-și ia mașină

