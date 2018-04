Ghiță, după AMENINȚAREA DIRECTĂ a lui Florian Coldea: „De astăzi, MI-E FRICĂ să mai ies pe stradă”

Sebastian Ghiță a declarat, joi seară la România TV că se teme de amenințările lansate de generalul Florian Coldea.





„Evident ca la astfel de cuvinte spuse pe un astfel de ton ma gandesc la ce e mai rau si ma gandesc că, mai ales pentru relatia pe care am avut-o, pentru ca ne vizitam, nu ma asteptam sa aud astfel de amenintari pe un astfel de ton. Cuvintele sunt extrem de dure de amenintatoare”, a spus Sebastian Ghiță care a mărturisit că în momentul de față se teme pentru viața sa.

„M-a ingrozit si pe mine. Am stat am tras aer in piept. Nu-mi vine sa cred ce am auzit. Am fugit din Romanai tocmai pentru astfel de lucruri. Mie de astazi o sa-mi fie frica sa ies pe strada, sa ma intalnesc pe cineva”, a completat Ghiță.

„Da. mi-e frica! Nu stiu ce se poate intampla incepand de astazi. Iata ca aceasta metoda de a pune pumnul in gura de data asta e folosita ca amenintare publica, nici macar pe ascuns, ca sugestie” , a mai spus Ghiță.

Fostul deputat a mai subliniat faptul că va avea o întâlnire cu avocații săi, pentru a stabili o metodă pa cale legală în contextul acestei amenințări.

”O să vorbesc cu avocații și voi încerca să găsesc o soluție pentru a mă proteja, pentru că lucrurile au luat-o cu adevărat razna. Ceea ce vedem acum întărește ceea ce se tot aude, că absolut tot ce se întâmplă în România este un plan bine pus la cale din afara țării, iar Coldea și Kovesi au jucat după planul acestor oameni”, a mai spus Ghiță.

Coldea, MESAJ pentru cei care îl ÎNFRUNTĂ: „Și ce dacă pe Iuda l-au apucat ulterior remușcările? Unii practică asta și azi”

Fostul șef SRI a transmis, după audierea în Comisia SRI, un mesaj acid celor care au de gând să trădeze: „Aș vrea să reamintesc și de un celebru personaj biblic, care a trădat pentru 30 de arginiți. Și ce dacă ulterior l-au apucat remușcările? Răul nu a putut fi reparat. Unii practică astăzi același lucru cu interesele statului român. Par să își facă un titlu de glorie din asta, afectând instituții democratice și capacități fundamentale de apărare ale țării, dar nu vor sfârși bine” a încheiat Florian Coldea

Băsescu, după audierea lui Coldea la Comisia SRI: „Sunt ȘOCAT! Este o AMENINȚARE inacceptabilă”

La rândul său, fostul președinte Traian Băsescu s-a declarat șocat de declarația lui Coldea, referitor la comparația pe care a făcut-o cu personajul biblic „Iuda”, susținând că aceasta este o amenințare inacceptabilă.

„Pe mine m-a socat pur si simplu afirmatia cu Iuda. Nu cred ca este una responsabila. Este o amenintare ca ar putea folosi serviciul impotriva celor care vor sa-i faca rau”, a punctat Băsescu.

Pagina 1 din 1