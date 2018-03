Sebastian Ghiță, față în față cu Ion Cristoiu: „Era Coldea protectorul lui Kovesi?” - „DA!” Interviul de la Belgrad, episodul 3. ALERTĂ!

În a treia parte a interviului înregistrat la Belgrad sunt atinse multe puncte sensibile: armata de acoperiți a DNA, cum s-a deteriorat relația dintre Victor Ponta și Florian Coldea sau cât de puternică este „antena CIA” din România.





Publicăm, astăzi, a treia parte a interviului înregistrat de Ion Cristoiu la Belgrad cu fostul deputat Sebastian Ghiță. În acest episod, Ghiță descrie felul în care sunt aleși și folosiți denunțătorii din dosarele DNA și dă exemple din propriile dosare: Vlad Cosma, folosit într-o cauză penală de trei ori ca martor acoperit și o dată sub identitatea reală

Ion Cristoiu: Haideți să vă mai dau un citat că ne luăm cu vorba. Tot în... Nici nu am trecut de caseta aia, sper că reușim să trecem. În caseta din 28 decembrie ne spuneți la un moment dat, pe mine chiar m-a surprins că v-ați ocupat... că ați făcut această dezvăluire. Citez: „Liviu Dragnea, cel care conduce PSD și cel care a asigurat victoria acestui partid în alegeri alături de aliații săi, a fost tot timpul campaniei electorale șantajat și amenințat. A fost șantajat și amenințat și presat să nu devină prim ministru și ați văzut în conferința de presă pe care am ținut-o luni faptul că acești procurori, poate nu toți, își permit într-un mod josnic să încerce să obțină denunțuri chiar și împotriva voinței oamenilor. În ultima perioadă am fost și eu vizitat de un avocat, apropiat al DNAului, care, nu pe ocolite, în mod direct mi-a sugerat, mi-a spus că dacă fac niște denunțuri împotriva lui Liviu Dragnea mai am o șansă și chestiunea asta e ceva extrem de grav. Au încercat și acum doi ani împotriva fostului prim-ministru Ponta iar de data aceasta l-au ales pe Dragnea”

Sebastian Ghiță: Aveți vreun dubiu astăzi …

- Nu, n-am…

- Știți, aceste vorbe de ce i s-a întâmplat.... adică.... ăăă... Vedeți ceva greșit în ceea ce am spus?

- Nu, nu, nu …

- Adică la Victor Ponta ați văzut cum au falsificat un dosar?!

- Nu de aia am citat ...

- La Ponta au falsificat trei. Dragnea a ajuns prim ministru?

- Nu

- Au găsit o metodă

- O altă metodă decât asta. Deci, vreau să îmi explicați. Dumneavoastră vă ocupați în multe înregistrări și intervenții publice de o chestiune care mă preocupă și pe mine. Această folosire a denunțătorului. Da?!

- Sper să se potolească.

- Nu, nu, nu. Vreau să îmi explicați dumneavoastră. Avem un caz, o țintă, Dragnea, și ce făceau ei? Hai să luăm Ponta.

- Păi... îl chemau pe Vlad Cosma și îi spuneam: „Îți fac un dosar ție sau îl torni pe Savu”. Așa era pe înregistrare. Vă aduceți aminte? ! Că zice așa: „Ori îți fac un dosar ție mâine, ori te apuci tu și îl torni pe Dragnea”.

- Bun. Revin…

- Și denunțătorul zicea: „Da, dar mă faci martor sub acoperire că nu pot să mint fără să...”.

- Am înțeles. Revin la mecanism. Eu sunt, Doamne ferește, Portocală. Și am primit misiune … cum îi ziceați dumneavoastră? Să îl facă…

- Să îl facă, să îl paradească….

- Să îl paradească…

- Să îl bată. Nu știu ce cuvinte foloseau…

- Deci pe unu… Hai să luăm pe Victor Ponta … Și atunci, de ce pe Cosma și nu pe Ionescu? Adică din start ei aveau o listă? Spuneți-mi și mie mecanismul!

- Am mai spus în Parlament că deja trebuie să ne uităm la acest DNA ca la o instituție deasupra Constituției, în afara cadrului constitutional.

- V-am întrebat ..

- Acest DNA… acest DNA

- Da

- Și-a format o listă, un ansamblu

- Aha. De denunțători.

- De cetățeni indignați, cum a fost în cazul meu. Cetățeanul care nu există Serghei Petruș … și care..

- Da. Să îmi notez. Era … E o listă în primul rând de așa ziși denunțători …

- Da.

„Am lăsat această instituție a ambasadelor să fie Securitatea din vremea comuniștilor”

- Din cine … Ce fel de oameni sunt ăștia?

- Sunt cei pe care, într-un fel sau într-altul, anterior i-au agățat în diverse dosare și care la întrebarea „Colaborați cu noi? Ne spuneți despre altcineva? Vă reduceți pedeapsa. Recunoașteți?”. Au intrat în acest joc: „Da, recunosc. Dațimi doar un an”. Și procurorul i-a zis: „Dar zi-mi ceva și de Ghiță! Ca să te ajut, să obțin aprobare de la șef”. Și după ce au intrat în această chestiune ...

- Devin un fel de ...

-Devin un fel de ...

- Dependenți.

- Și de ... un fel de acoperiți așa. Am înțeles că prin lege Serviciu Român de Informații, Serviciu de Informații Externe, Direcția de Informații din Ministerul de Interne fac ofiţeri acoperiți după reguli și după proceduri, verificați de către Comisiile din Parlament. Dar DNA-ul, astăzi, este noua Securitate. Are acești acoperiți, că nu pot să le zic ofițeri, are înregistrări, ascultări, tehnică, trimis de microfoane prin localitate fără niciun fel de control Parlamentar. Are? Are DNA-ul asta? Trimite reportofoane, pune microfoane. Practic, noi am stat atât de mult cu gura pe SRI să nu ia capabilități de a face cercetări penale, încât nu ne-am uitat că DNA-ul are și informații, și ofițeri, și acoperiți, și ascultări, și ... Mă întreb cum ne tot dăm doctoratul să nu aibă SRI-ul și am lăsat această instituție a ambasadelor să fie Securitatea din vremea comuniștilor.

- Domnul Sebastian Ghiță... Stați că nu vreau să dimi nuăm dezvăluirea aceasta cu denunțătorii. Și foarte interesant modul de operare. Că noi discutăm aicea de ... cum să zic... un deceniu sau ce o fi... sau mai mulți ani sau mai mult de un deceniu în care ... pe care trebuie, e obligatoriu și dumneavoastră sunteți și dator să spuneți. Bun.

-Mi-ați spus că sunt dator să spun aceste lucruri, iată că le spun.

- Da pentru că peste 10...

-Dar să știți că eu le-am mai zis în Parlament.

-Da, dar acum...

-Le-am mai zis în presă.

-Acuma se transcrie și în Evenimentul Zilei și rămâne și o să vină un cercetător peste 15 ani, ca mine, mai tânăr, și o să zică: „Ia să vedem cum era atunci”. Deci avem, foarte interesant, o listă de denunțători. Vă rog să mă scuzați.

- Cum îi aleg pe denunțători?

-Nu, nu, nu.

- Haideți să vă dau un exemplu că m-ați întrebat ceva interesant. Au falsificat o probă în dosarul meu și al lui Ponta cu Toni Blair și l-au chemat pe Vlad Cosma și chiar și el s-a întrebat: „Ce-o fi avut cu mine?”. Și denunțătorul e pus să scrie, sub amenințarea că îi arestează tatăl, sora sau știu eu ce îi mai fac acolo, „Ia scrie tu Vlad Cosma, în calitate de deputat”. Deci din lista lor de denunțători nu au ales-o pe Irina Socol la această delațiune. Au ales pe cineva care era deputat. „Am fost la sediu din strada I.C. Brătianu”, sediul PSD-ului fiind în strada Ion Ionescu de la Brad, dar ar trebui să citească și Portocală cu ce partid are legătură I.C. Brătianu ...

- În lista au de toți: jurnaliști, avocați etc. Vă dau un exemplu ...

- Și l-au ales pe Vlad Cosma ca deputat ca să existe un rezon și o explicație logică în fața unui judecător. Ei s-au gândit: „Și-l vom păcăli pe judecător pentru că Vlad Cosma, fiind deputat, avea cum să ajungă la o discuție între Ghiță și Ponta din sediul PSD”

Performanţă marca DNA Ploieşti: un denunţător a dat declaraţii sub patru identităţi diferite

- M-am întrebat și eu. Ei când aleg denunțătorul se gândesc că judecătorul zice: „Dar ce legătură este între Popescu care este la Belgrad și ...”

- Exact.

- Aaa, deci trebuie să fie din cercul lui.

- Fac niște eforturi ca proba falsă să fie credibilă.

- Întrebare. Există și posibilitatea când te înhață știind că ești aproape de X?

- Da. Mie mi-au făcut dosare și au falsificat probe ca să ajungă cât mai aproape de Ponta. Și mie mi-au și spus direct.

- Deci îl ia pe Cosma ca să ajungă la dumneavoastră şi apoi .... Dar cum, au aşa ţinte în trepte?

- Da. Îmi place că vă miraţi aşa, dar vă daţi seama că asta e realitatea tristă şi urâtă.

- Vă dau un exemplu. Deci această listă care creşte, poate să crească.

- Creşte de la dosar la dosar.

- Există posibilitatea, repet pentru cei care ne ascultă. Deci această listă de denunţători este alcătuită din oameni care pe bune au fost înhăţaţi?

- Pe bune, pe nebune au acceptat să colaboreze. Au devenit un fel de acoperiţi ai DNA-ului.

- Eu zic că pe bune sau au zis aşa „Ia să vedem cine e lângă Ponta, îl înhăţăm pe ăla”.

- Vreţi să vă mai spun ceva să vă cruciţi? Într-un dosar de al meu am descoperit că l-a obligat pe Vlad Cosma să facă denunţuri sub trei identităţi acoperite. Acelaşi cetăţean are trei denunţuri. Într-o zi a fost la Craiova, în aceeaşi zi la Piteşti şi în altă zi la Bragadiru, îl cheamă trei cetăţeni diferiţi, ştie trei lucruri diferite şi e prezent peste tot în dosar. Îl pun şi să dea ca cetăţean normal, Vlad Cosma, o declaraţie în acel dosar. Aşadar un singur cetăţean, după mintea oamenilor ăstora, dă trei declaraţii de martor acoperit, în acelaşi dosar, despre trei lucruri diferite şi mai dă şi una pe care şi-o asumă el. Părerea mea, cu toată prestaţia mincinoasă a doamnei Kovesi la conferinţa de presă, e că ăştia nu sunt zdraveni la cap. Înţelegeţi? Nu sunt întregi la minte.

