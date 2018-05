Pentru spectacol pe înțelesul Poporului, ghilotinei i-a luat locul scoaterea în cătușe din sediul DNA. Gândul lui Ion Cristoiu

Dezordonat cum sînt și cum voi fi (greu de gîndit că la vîrsta de 70 de ani se mai poate schimba ceva în felul meu de a fi), nu mai știu ce-am publicat și ce nu din însemnata cantitate de eseuri aflate într-un folder căruia i-am spus, în lipsă de altceva mai bun, Posibile eseuri.





Ca să aflu dacă un text din acest folder a fost publicat undeva în ultimii 13 ani, caut pe internet. Bat pe Google cuvîntul cristoiu, îi atașez un cuvînt din titlul eseului și apăs pe enter. Mare lucru nu descopăr. Multe dintre site-urile publicațiilor la care am colaborat cîndva au dispărut de pe Internet, făcîndu-mă să meditez melancolic la posibilitatea ca un virus universal să distrugă întregi biblioteci on-line, într-o variantă IT a prăpădului care a lovit Biblioteca din Alexandria. Truda asta de arheologie în propria-mi creație nu e însă de tot lipsită de rezultate. Am astfel posibilitatea să descopăr:

Articole în care sînt înjurat pe o parte și pe alta, despre care n-am știut pînă acum că există, de regulă lăsîndu-mă nepăsător, după 50 de ani de presă, ce scriu despre mine contemporanii.

Interviuri pe care le-am acordat cu ani în urmă unor publicații.

Am descoperit astfel un interviu acordat de mine în 2015 site-lui avocatura.com, apărut în bătăi de tobe (în cinstea mea, firește) în edițiile din 13 și 18 martie 2015. Nu țin minte să-l fi reprodus pe cristoiublog.ro. Oricum, eu nu l-am găsit reprodus. Deoarece în interviul respectiv mă refeream printre altele și la Justiție, ca răspuns la prima întrebare, găsesc de cuviință să reiau aici, pentru cititorii cristoiublog.ro însemnate părți din text. Recitite azi, mă conving că angajarea mea în bătălia pentru respectarea drepturilor omului în ceea ce se numește Lupta împotriva corupției ține de credințe adînci, izvorîte și din meditația asupra istoriei:

„Avocatura.com: V-aș întreba, pentru că justiția se pare că e subiectul zilei, și va continua pentru o lungă perioadă să fie, cum vede Ion Cristoiu evoluțiile din justiție, mai ales în ultima perioadă?

Ion Cristoiu: În primul an de facultate la Filosofie – eu am făcut Filosofie, nu «Ștefan Gheorghiu», cum cred unii; și am făcut în perioada ’66-’71, în perioada liberală a lui Ceaușescu, la Cluj – am învățat un lucru care mi-a intrat în cap și pe care și acum îl știu. Între adevărul juridic și adevărul real poate fi o prăpastie. Adică, din punct de vedere al realității, al adevărului-adevăr, poți să știi și ai văzut-o cu ochii tăi cum X l-a împușcat pe Y, dar procurorul, ca să dovedească acest adevăr juridic în instanță, trebuie să facă un mare efort și nu de puține ori nu reușește să dovedească.

Așa se explică… Mă rog, în filmele americane… Nu știu dacă așa e și în realitate, dar cel puțin în filmele americane ați văzut, prima preocupare a procurorului este, cînd înhață pe cineva, să nu cumva să vină avocatul și să-l scoată. Iar procurorul acolo este de toate… Detectiv, jurnalist, nu stă la birou și arestează.

Din nefericire, în România, din cauza și a presei, și a spiritului public incapabil să aibă și spirit critic, se confundă adevărul real cu adevărul juridic. Și atunci, sigur, vedem: «Știe toată lumea, X s-a îmbogățit!» sau «Y a făcut, a dres, e corupt, sau îl suspectăm». Dar asta trebuie și dovedit juridic. Or, în materie de dovadă juridică, cel puțin în cazul de față, procurorii – și de aici și preocuparea mea – încep să se lenevească. A fost o perioadă de 10 ani în care Traian Băsescu, în numele statului de drept, nu a făcut altceva decât să întărească statul de forță, fără să aibă grijă că statul de drept înseamnă și un echilibru al statului de forță cu statul de drept.

Cu o întreagă presă, zisă și de dreapta, a sprijinit această campanie. În același timp tot ce era opus statului, opus democratic statului de forță – Parlament, presă, avocați, apărare – au fost terfeliți… Și atunci, avem la ora actuală o dominare absolută a procurorilor, și asta va avea drept efect, printre altele, și lenevirea procurorilor.

În momentul în care e atât de ușor să trimiți pe cineva la închisoare sau ești «cântat» pentru ceea ce ai făcut, sau textele tale sunt reproduse în întreaga presă ca și cum ar fi Tablele Legii, sigur că nu-ți mai pui nici o problemă vreun moment că trebuie să mai fii și atent când faci.

Asta cred că este marea problemă la ora actuală. Nu văd soluție de ieșire. Spiritul public este ca pe vremea ghilotinei lui Robespierre – «Să-i ducem la arestul preventiv, să-i ducem în cătușe!» –, neștiind că un corupt în cătușe nu înseamnă că tu trăiești mai bine mâine. Poți să trăiești la fel de prost.

Avocatura.com: Sunteți pe aceeași lungime de undă cu Avocatul Secret. Noi avem o rubrică pe site, Avocatul Secret, unde un avocat, căruia nu-i dezvăluim identitatea, vorbește despre tabuurile din Justiție. Și el spunea același lucru, că riscul în momentul actual, deși se consideră că Justiția e pe drumul cel bun sau asta este aparența, e ca procurorii să fie prea credibilizați și la un moment dat, cum spuneați și Dvs., să nu mai întreprindă diligențele necesare, tocmai pentru că beneficiază de atâta credibilitate.

Cristoiu: De la Magna Carta, de 800 sute de ani, statul de drept presupune un echilibru din toate punctele de vedere: mediatic, politic, juridic – între acuzare și apărare. Ele, teoretic și practic, ar trebui să fie echilibrate. Adică apărarea să aibă aceeași putere ca și acuzarea. Avocații fac parte din apărare. Dar eu nu mi-aș dori să fiu acum avocat, din mai multe motive. Unul este că, din punct de vedere al opiniei publice, sigur ațâțate și de o anumită parte a presei, acuzarea are întotdeauna dreptate.

Vă dau un exemplu, eu sunt jurnalist. Dar un text, o rezoluție, deseori redactată de procurori cu picioarele – pentru că sunt și agramați –, este un text sfânt în presă. Dacă ați observat, nimeni nu verifică, în momentul în care se spune că e scurgere, dar de fapt sunt relatate de către procurori, anumite documente sau rezoluțiile lor… Ele nu sunt verificate critic de către jurnalist.

Avocatura.com: Da, sunt publicate ca atare…

Cristoiu: Dar e din punctul de vedere al ăluia, de unde știu eu că e adevărat? Poate că el bate câmpii, poate că el e drogat. Și atunci avem… De ce spun că este foarte greu pentru avocați? Pentru că se invocă și se spune așa: «Domnule, da, sigur, procurorul» – şi mă refer mai ales la arestul preventiv – «procurorul propune, dar dispune până la urmă judecătorul».

Păi, avem câteva lucruri în care nu e aşa. Unu, reţinerea, cine dispune? Dispune procurorul, te cheamă acolo ca martor şi după asta îţi spune, «De fapt eşti acuzat şi te-am reţinut.» Nu există niciun criteriu. Eu sunt adeptul criteriilor, procedurilor. Deci să ştiu… Ăla a meritat, ăla n-a meritat.

După asta, altă întrebare. De ce, în cazul unora, aceeaşi instituţie, DNA, cere arest la domiciliu sau numai control judiciar, iar la alţii, arest preventiv? De ce la unii parlamentari, procurorii cer numai urmărire penală, ceea ce se presupune că îl va cerceta în libertate din start, iar la alţii cer, cum a fost la Elena Udrea, patru arestări preventive. Din toate punctele de vedere, cum vreţi – democratic, logic, omenesc – trebuie să-mi spună un criteriu ca eu să ştiu, X a meritat să i se ceară arestul preventiv.

După asta, te reţin, la DNA există o întreagă maşinărie de scoatere din cătuşe, am aflat despre ea. Deci, în momentul în care e chemată presa… E chemată tot de cei de la DNA! Se adună acolo, în transmisie în direct, toate televiziunile de ştiri, şi cineva, cel dinăuntru, iese şi spune: «Iese ăla în cătuşe!».

Deci, şi ieşirea în cătuşe face parte din spectacol, nu face parte dintr-o procedură. Și, între timp, tu ești reținut, nu mai poți reacționa. Avocatul tău, săracul, nu știe unde să umble, cum să te salveze de la reținere, și în timpul ăsta, mai ales televiziunile de știri sunt inundate cu punctul de vedere al DNA. Care te calcă în picioare, spune că ești corupt, că ai furat, că ai dres, că ai omorât. A doua zi, când te duce la judecător…

Spuneți-mi și mie ce judecător, nici măcar din America… Judecătorul are de ales între un tip care deja e condamnat de opinia publică, pentru că e deja un corupt sau un criminal, și a-și face meseria corect. Foarte puțini din ei riscă. Dar de ce să riște? Pentru că seara, aceiași băieți din presă te calcă în picioare, dacă ești judecător și ai eliberat pe cineva. Și atunci, săracul avocat ce să facă? El trebuie să aibă grijă de… Unu, comunicarea cu presa nu are cum, pentru că nici el nu ştie bine despre ce este vorba, mai ales în cazul de faţă, plus că are grijă să-şi salveze clientul.

Şi atunci el este neîndreptăţit din punctul acesta de vedere. În momentul în care omul e arestat preventiv, avocatul rămâne singur ca factor de comunicare publică. Nu toţi avocaţii sunt buni comunicatori. Adică, te poţi duce la televizor să explici tot felul de paragrafe, articole, alineate, că oricum nu înţelege nimeni, nimic. Şi atunci bătălia este pierdută, şi până la urmă avocatul este de vină, se zice: «Păi cum l-a apărat ăla pentru că până la urmă tot l-a arestat?». Nu vreau să-i supăr pe avocaţi, dar nu văd de ce mai angajăm avocaţi, că oricum te arestează preventiv ăia, dacă vor. (…)

Eu am fost la toate procesele mele, am fost acolo, am stat în picioare, inclusiv la cel cu Codruța Kovesi, pe care l-am pierdut în cele două etape, fără ca ea să-şi angajeze măcar avocat. Asta spune multe lucruri. Spune multe despre Justiţie. Adică, la Tribunal, eu m-am dus, am arătat de ce, şi ea nu a catadicsit nici să-şi pună avocat. Și probabil că săracul judecător a zis: «Aoleu… Codruţa Kovesi».

Pagina 1 din 2 12