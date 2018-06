Gest ȘOCANT făcut de McDonald's cu ocazia Cupei Mondiale. Decizia companiei A ENERVAT foarte multă lume - FOTO

McDonalds, gigantul american din industria alimentară, a făcut postere de prezentare a Cupei Mondiale din Rusia din care a eliminat crucile monumentelor reprezentate în imagini.





Concret, celebra catedrală ortodoxă Sfântul Vasile, unul dintre simbolurile Moscovei, a fost portretizată de McDonald's fără crucile de pe turle. Într-o altă imagine, locul bisericilor a fost luat de niște cornete de înghețată, scrie site-ul Active News.

Agenția braziliană DPZ&T a fost cea care a realizat imaginile, iar McDonald's este „restaurantul oficial al Cupei Mondiale”, fiind partener oficial al FIFA.

Anterior, retailerul german Lidl a stârnit o furtună în Europa după ce a eliminat crucile de pe cupolele albastre ale unor biserici prezente pe ambalajele unui iaurt grecesc.

În urma protestelor vehemente ale cetățenilor și ale Bisericii, Lidl a anunțat că va îndrepta eroarea și va repune crucea pe respectivele ambalaje. Tot Lidl a eliminat crucea de pe afișele care prezentau un simbol al orașului italian Dolceaqua. În urma protestelor italienilor, cei de la Lidl au afirmat că a fost doar o eroare și nu o strategie de marketing.

Foto credit by Agência DPZ&T via Ads of the World

