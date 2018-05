Gest INCREDIBIL făcut de un bucureștean: „M-am gândit că fiecare om munceşte greu pe banii lui”. Polițiștii au RĂMAS MASCĂ

Polițiștii de la Secția 1 din Capitală au rămas uimiți după ce un bucureștean a venit joi și a predat un portofel cu bani şi documente, găsit cu câteva ore înainte pe o stradă.





„Mergeam spre casă, stau în Piaţa Amzei şi l-am găsit pe jos, l-am luat, m-am uitat în el, avea nişte acte, am încercat să caut un număr de telefon, nu am reuşit şi m-am gândit că cea mai bună idee este să îl aduc la Secţia 1. M-am gândit că fiecare om munceşte greu pe banii lui. Era pe jos, era noapte, cam 1 noaptea şi aproape am călcat pe el. Erau nişte cărţi de credit de la bănci, nişte bani, 800 de lei. Mi-a mulţumit, am apreciat foarte mult.

Comandantul secţiei m-a sunat personal să îmi mulţumească, a fost un gest frumos din partea lui. Mă gândesc că este un gest normal”, a declarat George Sebe, un bărbat de 53 de ani din Bucureşti, conform Mediafax.

„Mi-am dat seama a doua zi, căutând cheile, când am ridicat bagajele au căzut cheile. Nu sunt de aici, dar având o firmă de prestări servicii aveam ceva colaborări în Bucureşti. Am stat o zi, am dat anunţ să suspend cardurile şi am vrut să dau şi al treilea card, dar m-a sunat de la Poliţie”, a declarat Vasile Morar, bărbatul care şi-a pierdut portofelul.

După ce poliţiştii au fost sesizaţi în legătură cu portofelul pierdut, aceştia au luat legătura cu proprietarul prin intermediul reţelelor sociale.

„Din documentele care au fost găsite în acel portofel colegii de la Secţia 1 au comunicat cu domnul respectiv prin intermediul unei reţele de socializare, i-au transmis un mesaj şi aşa s-a realizat contactul. Din momentul în care au apărut reţelele sunt folosite şi de ce să fim ancoraţi în tot soiul de gândiri, folosim absolut tot ce se poate folosi şi pentru identificarea în acest caz a persoanei care rămăsese fără documente şi în alte situaţii. Este firesc să ne adaptăm vremurilor. A fost un anunţ pe reţeaua de socializare, domnul s-a prezentat şi acum putem vorbi despre doi oameni mulţumiţi sufleteşte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Diana Sarca.

Astfel, vineri dimineaţa, Vasile Morar a mers la Poliţie pentru a îşi recupera bunurile. „Acum 30 de ani am făcut şi eu la fel, am găsit portofelul unui medic şi i l-am dat cu bani cu tot. Suntem vecini în Mendeleev, mergem la o palincă pentru că sunt din Oradea”, a mai declarat bărbatul.

"Îi mulţumim domnului pentru gestul făcut, este un gest de normalitate. Este o dovadă că suntem oameni, că se poate, ne bucurăm că un om s-a liniştit pentru că era destul de supărat şi pentru acte şi pentru bani. Sunt foarte multe situaţii în care sunt depuse plângeri pentru că nu îşi găsesc bunuri şi aici nu vorbim doar de portofele, pot fi şi alte obiecte mici, cert este că aceste gesturi din păcate sunt, deocamdată, cu titlu de excepţie", a mai spus Diana Sarca.

