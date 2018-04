Gestul EMOȚIONANT pe care un medic l-a făcut pentru bătrânul SNOPIT ÎN BĂTAIE

Un medic din București a făcut un apel pe pagina sa persoanală de Facebook către toți prietenii și cunoscuții pentru a strânge bani pentru bătrânul care a fost bătut crunt de doi tineri în Brașov.





Dumitru Neculai este victima unor huligani care l-au bătut crunt, pentru că a îndrăznit să-și ceară banii pe care îi merita. De când a fost mediatizat, cazul bătrânului a strâns mii de simpatizanți, dar și oameni care au fost dispuși să îl ajute.

Pe pagina de Facebook, Vasi Rădulescu a lansat un apel umanitar către toți prietenii săi de pe rețeaua de socializare. În mod surprinzător, bărbatul a strâns 40.000 de lei pentru a-l ajuta.

„Am vorbit cu purtătorul de cuvânt al spitalului. Are traumatisme faciale, o mică fractură cervicală, este încă foarte marcat de tot ce i s-a întâmplat, dar starea în rest e bună. Nu are acte. Cei de asistența socială au început demersurile să îi facă acte provizorii, apoi va apărea și un cont bancar. E din Focșani și lucra cu ziua în Brașov. Stătea undeva la marginea orașului, în condiții grele. Nu are locuință. Cei de la Spitalul Județean Brașov se ocupă IMPECABIL de dumnealui. Urmează să facă iar ecografii și RMN. Îl vor ține până după Paști, chiar dacă medical pare totul bine. Îl țin ca să fie liniștit, să doarmă bine, să aibă mâncare. Oameni!”, a scris Vasi Rădulescu pe Facebook.

Scriitoare Irina Binder s-a alăturat campaniei lansată de medicul Vasi Rădulescu, chiar vizitându-l pe bătrân, în spitalul în care este internat.

