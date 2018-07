Germania: CRIMELE imigranților – mai ales DECAPITĂRILE de BEBELUȘI – se cenzurează!

Un caz scandalos petrecut în Germania demonstrează abuzul grosolan făcut de autorități asupra libertății de expresie și a dreptului la informare.





Într-o aparentă tentativă de a ascunde o dublă omucidere la Hamburg, autoritățile germane au cenzurat orice informație despre acest subiect. Ele au mers până acolo încât au percheziționat apartamentul persoanei care a filmat crima și locuința bloggerului care a postat filmul pe YouTube.

Această crimă a avut parte de titluri de-o șchioapă în toată lumea. Ea a fost comisă în dimineața de 12 aprilie. Asasinul, Mourtala Madou, un imigrant clandestin de 33 de ani, originar din Niger, a înjughiat-o pe fosta sa prietenă germană, Sandra P. și pe fiica lor, în vârstă de numai un an, într-o stație de metrou din Hamburg.

Copila a murit pe loc; mama ei a decedat la spital. Fiul Sandrei, de trei ani, a fost martor la crimă.

Potrivit procuraturii, Madou – care inițial a fugit de la locul asasinatului dar apoi s-a predat – ar fi acționat „sub influența mâniei și a dorinței de răzbunare”, deoarece în ajun un tribunal a refuzat să-i acorde custodia comună a fetiței.

Ulterior s-a aflat că Madou o amenința pe Sandra și bebelușul de o lună de zile. Un procuror general a declarat ziariștilor că poliția, după ce investigase plângerile depuse de Sandra, apreciase că „amenințările nu trebuie luate în serios”, a închis dosarul.

Cu șase luni înainte de crimă, în octombrie 2017, un judecător revocase o ordonanță de restricție pe care Sandra P. o obținuse împotriva lui Madou, cu două luni înainte, pe motiv că nu fusese prezentată „nici o dovadă” a pericolului pe care acesta l-ar reprezenta.

Din acest moment, gesturile de intimidare ale lui Madou s-au înmulțit și s-au agravat, inclusiv amenințări cu moartea: „O voi ucide pe fiica noastră și apoi și pe tine!”

Un „detaliu” al dublei crime nu a fost niciodată prezentat oficial: Madou a înercat să-i taie capul bebelușului său. Acest amănunt nu a fost pomenit decât de un cetățean ghanez, cântăreț de gospel într-o biserică evaghelică din Hamburg. Ajuns pe peronul metroului cu puțin înainte de crimă, ghanezul Daniel J. a filmat scena cu telefonul său. Filmul arată polițiști care interoghează martorii și personalul ambulanței în jurul a ceea ce pare a fi cadavrul fetiței. Se aude vocea lui Daniel J. spunând în engleză: „Oh, Doamne, este incredibil, oh, Iisuse, oh, Iisuse, oh, Iisuse, au tăiat capul bebelușului. Oh, Doamne.”

Heinrich Kordewiner, un blogger din Hamburg care a descoperit filmul pe pagina de Facebook a lui Daniel J. l-a postat pe YouTube.

