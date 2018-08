Cum arata genunchiul lui Ibrahimovici, după accidentare. „Mi-au spus că s-a terminat. Eu am spus NU!” | FOTO

Ibrahimovici se simte execelent în SUA, la LA Galaxy, echipă pentru care marchează aproape în fiecare meci. Recent, celebrul atacant a postat o imagine horror pe contul său de Instagram, în care se poate vedea genunchiul după operația de refacere a ligamentelor. În urmă cu un an, pe când evolua la Manchester United, Zlatan și-ar fi putut încheia carierea din cauza accidentării suferită într-un meci cu Anderlecht, din Europa League.

„Mi-au spus că s-a terminat. Eu am spus NU", a scris Zlatan Ibrahimovici pe contul său de Instagram, alături de fotografia în care apare genunchiul său.

They said it was over. I said NO

