GENOCID la granița Israelului cu Fâșia Gaza! Doi prostestatari au fost UCIȘI și 150 RĂNIȚI - VIDEO

Oamenii care protestau urmăresc să îşi reocupe casele pierdute din Israel în timpul războiului de independenţă din 1948-1949, au instalat o tabără pe teritoriul Fâşiei Gaza, scrie News.ro.

Un grup mai mare de tineri s-au apropiat mai mult decât trebuia de granița, au dat foc la cauciucuri şi au aruncat cu pietre, riscând astfel să fie împuşcaţi de trupele israeliene.

„Israelul ne-a luat totul, ţara, libertatea, viitorul. Am doi copii, o fată şi un băiat şi dacă mor, Dumnezeu va avea grijă de ei”, a declarat un protestatar în vârstă de 27 de ani.

Numărul protestarilor este mai mare decât cel din ultimele zile, dar mai mic decât cel de pe 30 martie atunci când 17 palestinieni au murit împuşcaţi de trupele israeliene.

Decesele protestatarilor din ultima săptămână au atras critici de la organizaţiile internaţionale pentru protejarea drepturilor omului care au spus că trupele israeliene au deschis focul împotriva unor protestatari care nu prezentau nicio ameninţare. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a declarat că armata „nu va permite nicio breşă în infrastructura de securitate de la graniţă, care protejează cetăţenii israelieni”.

