ENIGMELE REVOLUŢIEI. Generalul Iulian Vlad: „Evreii au lucrat, au fost implicați în evenimente”

Recent, la Editura RAO a apărut volumul „Securitatea nu poate fi reabilitată. Dialoguri cu generalul Iulian Vlad 2003 - 2008”, al istoricului Alex Mihai Stoenescu





Mai jos, redăm un mic fragment din cartea respectivă, în care cei doi participanți la dialog comentează afirmațiile generalului Emil Macri făcute în timpul unui interogatoriu pe vremea când se afla în închisoare

„AMS: Ați reținut totuși ceva, aveți vreun comentariu? Ce se întâmpla cu Macri?

Iulian Vlad: Era un ofițer excelent, dar cam...brutal, excesiv. Sigur, unele lucruri pot să le confirm. Evreii au lucrat, au fost implicați în evenimente. Această situație nu ține doar de cei implicați direct, Brucan, Brateș, Stark, care au jucat un rol activ, ci și de cei care au rămas în umbră. Cum vă explicați că Avram, fost ministru al industriei grele, a primit imediat după evenimente un post la Moscova?Apoi, trebuie să luați componența Guvernului format după decembrie...Guvernul era dominat de două categorii: cei cu legături cu KGB și evrei. Păi ce era Celac? AMS: O să verific lista Guvernului, pe moment nu am imaginea componentei sale etnice. Ce părere aveți despre referirile lui Macri la Masonerie?

Iulian Vlad: Când am luat eu conducerea Securității, existau mai multe zone neglijate. Eu am dat ordinul să fie reluată supravegherea Masoneriei. Cel mai mare dușman al meu a fost timpul. Nu am avut timp să repun Securitatea pe baze profesionale, să aduc oameni profesioniști”.

Pagina 1 din 1