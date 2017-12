Generalul Dumitru Iliescu: „AVETI DREPTATE, DOMNULE TARICEANU”

Generalul în rezervă Dumitru Iliescu, fost director al SPP, subliniază că tot ceea ce a declarat Tăriceanu este adevărat. „Statul Paralel condus de Coldea şi Maior a avut un plan de destructurare la nivel central şi local”.





„AVETI DREPTATE, DOMNULE TARICEANU!!!” Este titlul postării sale care confirmă absolut tot ceea ce a dezvăluit preşedintele Senatului.

„(...)Aveti dreptare, domnule Tariceanu! Statul paralel, condus de Maior si Coldea, a pus la punct, inca din luna Decembrie 2013, un plan de destructurare a conducerii, la nivel central si local, a celei mai puternice formatiuni politice a tarii. Planul a fost pus in aplicare punct cu punct, masura cu masura, obiectiv cu obiectiv. Despre existenta si continutul acestuia, l-am informat, la inceputul anului 2014, pe fostul ministru al apararii, domnul Mircea Dusa, care ocupa in momentul respectiv portofoliul de la aparare.

Domnul Dusa a confirmat acest aspect, cand a fost audiat de Comisia privind alegerile din 2009. Planul prevedea printre altele: monitorizarea permanenta a principalilor lideri ai PSD, dar si ai celorlalte formatiuni politice, in special ai formatiunilor care erau dispuse sa realizeze aliante sau colaborari cu social-democratii; construirea de dosare penale, pe baza interceptarilor convorbirilor principalilor lideri ai PSD, dar si construirea de dosare penale, membrilor familiilor, prietenilor acestora, oamenilor de afaceri care sprijineau financiar partidul; punerea la dispozitia acoperitilor sau fidelizatilor din mass-media, a informatiilor compromitatoare, inclusiv a celor referitoare la viata privata, rezultate in urma monitorizarilor, astfel incat acestia sa fie deja condamnati de opinia publica; furnizarea de informati din cadrul echipei de campanie a reprezentantului PSD, adversarilor politici, care sa poata fi exploatate in favoarea domnului Iohannis; lansarea de informatii bine ticluite, nereale, in spatiul virtual, care sa-l avantajeze pe candidatul liberal si sa dezavantajeze contracandidatii sai.

Dupa 3-4 luni au inceput sa apara primele dosare penale, conform prevederilor planului anterior mentionat. Interceptarile, nu intotdeauna cu mandat, erau realizate de structura de specialitate a SRI si nu numai. Sa nu uitam faptul ca SRI preluase deja controlul si asupra DGIPI, structura pe care a incercat permanent sa o atraga in aceste actiuni ilegale. Cele care erau executate cu mandat, erau aprobate de magistrati fidelizati de catre conducerea SRI. Numirile judecatorilor la ICCJ treceau, in marea lor majoritate, prin filtrul SRI.

Ca urmare solicitarile de mandat erau directionate spre persoanele promovate in aceste functii cu sprijinul lui Maior si Coldea, la propunerea, nu de putine ori, a domnului Dumbrava. Acestea sunt doar cateva aspecte legate de modul fraudulos in care s-a intervenit in alegerile din 2014, de catre cei mentionati anterior. Marea majoritate a elementelor legate de alegerile din 2014, precum si modul in care Florian Coldea a intervenit la ICCJ, pentru ca domnul Iohannis sa nu fie judecat si condamnat inainte de scrutinul prezidential, le voi prezenta Comisiei de control SRI sau unei eventuale comisii a Parlamentului care sa investigheze aceste aspecte, daca voi fi invitat..." a scris generalul pe Facebook.