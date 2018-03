Gelu Vişan: „Traian Băsescu a demarat operațiunea SALVAŢI-O pe KOVESI”

Politicianu Gelu Vişan lansează o ipoteză interesantă în ceea ce îl priveşte pe Traian Băsescu şi afirmaţiile sale în legătură cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi: dacă trebuie sau nu trebuie să plece.





Gelu Vişan: "Este a treia oară în decurs de trei interviuri în trei săptămâni în care președintele Traian Băsescu spune public că Laura Codruța Kovesi trebuie să rămână șefă la DNA.

Noi oricum înțeleseserăm de prima dată că aceste interviuri se datorează faptului că Traian Băsescu a demarat operațiunea " Salvați-o pe Kovesi!", că acesta este rolul interviurilor, pentru că întrebarea aranjată vine la sfârșit, și are același conținut: " - Dacă ați fi în locul lui Iohannis, ce ați face? -Aș menține-o! Ca să facă curățenie"

-Păi nu poate, pentru că ea și Coldea au făcut Mizeria (aș spune eu), iar acum vor să o bage sub preș. Dar ce știm noi, Politică Mare, Frate, interes național, vorba lui Oprea! Sau o fi personal...Cine dracu mai știe să facă distincția?

Deci am hotărât. To Do List, tura asta, Koveși trebuie să plece, chiar dacă To do List de la Colonizatori ne spune altceva. (...)Mai țineți minte cum fugea Ponta la Bruxelles să ia To do List? Acum ne spune că făcea și desfăcea împreună cu procurorii flagranturi împotriva lui Dragnea! Și când mă gândesc că unii mai cred în Păcăliciul ăsta! Așa cum v-am tot scris, România este demult o colonie, a fost ocupată economic și politic, aici se aplică Experimentul Ratat din America Latină.

Fără să ne dăm seama, România a devenit din nou o Inchisoare. O închisoare fizică, dar mai ales o Închisoare a Minții (...) Același comportament de slugi umile, aceiași lingăi, aceiași securiști, aceiași procurori comuniști și Staliniști. Doar Stăpânul s-a schimbat, derbedeii, ca și poporul, au rămas la fel, de multe ori veniți direct din tenebrele comunismului.

De aceea a prins acest experiment doar în România, pentru că noi nu am avut dizidenți pe timpul comunismului, pentru că și acum spunem că Rezistența din munți nu a existat, nici un milion de asasinate în pușcării. Acolo a fost dizidența. Am fost în stare să spunem și despre Noica că a fost legionar, doar pentru că fusese unul dintre puținii intelectuali rămași în viață care ridicase vocea. A mai fost și Marin Preda, dar l-au executat.

Lăsând la o parte vaietele unora strigate pe la televizor, care vor să salveze un Sistem Putred, trebuie să încercăm să ne aducem aminte "Cine Suntem" cu adevărat, de unde venim, și că România a fost o Închisoare. Acum am redevenit O Închisoare, Guantanamo Românesc, doar că stăpânii-gardieni sunt alții:

NeoliberMarxiștii Occidentali:

Gelu Vişan - Facebook

