Gelu DIACONU: Procurorii au DREPTATE în dosarul TelDrum

Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, a scris pe Facebook că procurorii au dreptate în dosarul în care a fost luni audiat la DNA în calitate de martor.





“Azi am fost audiat la DNA, in calitate de martor. Vedeti in link-ul atasat declaratia completa oferita presei. Nu pot sa va spun in acest moment prea multe (in ce dosar, ce subiecte au fost discutate etc). Si pentru ca imi este interzis sa vorbesc despre cauza dar si pentru ca eu cred cu tarie ca tele-justitia a facut foarte mult rau. Pot insa sa spun un singur lucru: din ce stiu eu, in acest dosar procurorii au dreptate!”, a scris Gelu Diaconu.

Aici link-ul la care face trimitere Gelu Diaconu.

