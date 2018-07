CONFLICTUL privind proiectul de plafonare a prețului gazului CONTINUĂ. DISPARIȚIE INEXPLICABILĂ de pe site-ul Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor a retras de pe site propunerea de plafonare a prețului gazelor, potrivit căreia valoarea unui MWh ar fi urmat să înghețe la nivel de 55 de lei până la jumătatea lui 2021. Ministrul Eugen Teodorovici a refuzat să comenteze această decizie sau să motiveze retragerea proietului, dar a specificat faptul că retragerea nu a fost datorată unei greșeli tehnice.





Cu puțin timp înainte de asta, Fondul Proprietatea, simbol bursier FP, a remis un comunicat de presă în care se exprima tranșant împotriva unei astfel de măsuri. Fondul Proprietatea susține că decizia Guvernului în acest sens va avea un impact negative asupra economiei și va descuraja investițiile străine în țară. De asmenea, mai este punctat faptul că este posibil să se ajungă la situația în care să depindem de gaze naturale din surse externe, la prețuri mult mai mari.

„Dacă va fi adoptată, Hotărârea de Guvern va încălca în mod flagrant legislația națională în vigoare, cât și obligațiile asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene de a respecta principiile pieței libere și de a liberaliza piața gazelor naturale. Această măsura va avea un impact extrem de dăunător asupra economiei și a atractivității pieței pentru investitori, descurajând investițiile directe străine în țară. Independența energetică a României va fi pusă în pericol, iar țara s-ar putea afla în situația de a se baza pe surse externe de gaze naturale, la prețuri mai mari, asupra cărora Guvernul nu va avea niciun control”, susțin oficialii Fondului., relatează Agerpres, informează activenews.

„În calitate de investitori financiari, suntem foarte surprinși și îngrijorați că Guvernul ar putea șterge cu buretele ani întregi în care și-a construit credibilitatea în fața comunității internaționale, printr-o singura decizie. Investitorii individuali locali, fondurile de pensii din România și investitorii instituționali internaționali au investit cu buna credință în piața de capital din România, în companii precum Romgaz și OMV Petrom, ca acum să vadă valoarea acestor investiții distrusă de Guvern, prin acest proiect.(…) Plafonarea în mod arbitrar a prețului gazelor ar arunca România în trecut, întrucât proiectul Ministerului Finanțelor pune o piedică întregului proces de liberalizare, care s-a realizat în decursul câtorva ani și amenință orice investiție viitoare în Marea Neagră, esențială pentru independența energetică a României”, a declarat Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited și Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, citat în comunicat.

Acționarul inițial unic al Fondului Proprietatea a fost Statul Român. Acțiunile emise de Fondul Proprietatea au fost transferate, cu titlu gratuit, deținătorilor de titluri de despăgubire emise la data constituirii Fondului, dobânditorilor ulteriori sau persoanelor despăgubite prin decizii emise ulterior înființării Fondului Proprietatea. În prezent, structura acționariatului este majoritar străină, cel mai mare acționar fiind The Bank of New York Mellon iar Administrator de Investiții al Fondului este Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom.

