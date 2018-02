O mai ții MINTE pe GAVIOTA? Actrița are 50 de ani și este MAI SEXY ca în TINEREȚE - Galerie Foto

Telenovela „Cafea cu parfum de femeie” avea în anii 90, atunci când a fost difuzată, milioane de fani în România, iar Margarita Rosa de Francisco, ce îi dădea viaţă personajului Gaviota, a cucerit publicul, devenind un model pentru tinerele de atunci.





În prezent, Margarita Rosa de Francisco are 50 de ani, însă trecerea timpului nu pare să o fi afectat deloc. Ba mai mult, actrița pare să arate mult mai bine ca în tinerețe.

Are o siluetă de invidiat, pe care şi-o menţine făcând sport cu regularitate, dar şi cu alimentaţie echilibrată. Şi la vârsta pe care o are, cea care a interpretat-o pe Gaviota, aminteşte de frumuseţea ce câştiga în 1984 titlul de Miss Columbia.

Actrița columbiană Margarita Rosa de Francisco s-a născut la 8 august 1965, in Santiago de Cali. Este fiica actorului si cântărețului Gerardo de Francisco, are doi frați. In copilărie a studiat baletul la Conservatorul Antonio Maria Valencia din orașul natal. A debutat in 1981, in filmul Tacones / Tocuri, apoi s-a mutat in Statele Unite, la New York, a învățat limba engleză si a fost o perioadă model. In 1984 a participat la concursul de frumusețe columbian si a fost desemnata Miss Columbia, apoi si-a reprezentat țara la concursul Miss World de la Londra, in 1985. S-a stabilit la Londra si a învățat limbile franceză și portugheză, a fost model al unor firme celebre ca Revlon, Café Roja Aguila.

In 1986 a jucat in telenovela Gallito Ramírez, regizată de Julio César Luna. Rolul Menchei Lavalle i-a adus aprecierea publicului si un premiu Simón Bolívar. Partener i-a fost actorul Carlos Vives, care i-a devenit soț in 1988 si de care a divorțat in 1990.

In 1988 a prezentat știrile la televiziunea națională, apoi a jucat in serialul Los pecados de Inés de Hinojosa, in rolul Juanitei, in Calamar (1990), Puerta grande (1993), serialul spaniol Brigada central 2: La guerra blanca (1993) regizat de Pedro Maso.

Sursa Cinemagia

